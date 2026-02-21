  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu hadsiz kadın gerçekten savcıysa, bitmişiz demektir! Köpeğini otobüste vatandaşların üstüne saldı, “Öldürürüm” diye tehditler savurdu Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler! Tamer Korkmaz, Epstein’in Kraliyet’e darbesini yazdı! Monarşi’yi ter bastı! LGBT için en önde yürüyen DEM Parti Ramazan'a da karşı! Rezil açıklama Özgür Özel’in ‘Akın’ sancısı durmuyor Kurtulmuş’tan ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu: Bu rapor bir mihenk taşıdır! Milletin değerlerine ‘Gürses’li saldırı: İlahilere "Mezdeke" benzetmesi! Maarif’in Kalbinde Ramazan temalı etkinlik, seküler yobazların kimyasını bozdu! İslam’ın karşısında ihanetin safındalar Bakan Kurum, depremzede ailenin yeni evine misafir oldu: Tekrardan bir ilçeyi ihya ve inşa ettiniz, devletimiz var olsun İran’ı yıkıp bölgeyi karıştırmak istiyorlar! İsrail'in sinsi planı
Yaşam Görenler telefonlarına sarıldı: Bu da modern Ramazan davulcusu
Yaşam

Görenler telefonlarına sarıldı: Bu da modern Ramazan davulcusu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde sahur davulcusunun farklı yöntemini gören mahalle sakinleri cep telefonlarına sarıldı.

Davulcu, mahalle sakinlerini sahura kaldırma görevini bu kez farklı bir şekilde yerine getirdi. Mahallede yürüyerek davul çalmak yerine bir aracın üzerine çıkan davulcu, sokakları bu şekilde turladı. Davulcunun pratik yöntemi mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde davulcunun aracın üstünde mahalleyi dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdığı anlar yer aldı.

Selami amcanın hikâyesi Ramazan kampanyasına ilham oldu
Selami amcanın hikâyesi Ramazan kampanyasına ilham oldu

Gündem

Selami amcanın hikâyesi Ramazan kampanyasına ilham oldu

Külliye'de Ramazan etkinliklerinde mehteran sürprizi
Külliye'de Ramazan etkinliklerinde mehteran sürprizi

Aktüel

Külliye'de Ramazan etkinliklerinde mehteran sürprizi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23