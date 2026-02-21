  • İSTANBUL
Orucu rahat geçirmek isteyenler dikkat: Bu besinler bütün gün tok tutuyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Orucu rahat geçirmek isteyenler dikkat: Bu besinler bütün gün tok tutuyor!

Sahurda doğru beslenmek bütün gün aç kalırken zinde olmanın anahtarıdır. İste Ramazan'ı sağlıkla geçirmek için kan şekerini dengede tutacak besinler...

#1
Foto - Orucu rahat geçirmek isteyenler dikkat: Bu besinler bütün gün tok tutuyor!

Ramazan geldi, oruçlar tutulmaya, nefisler köreltilmeye başlandı. İftar ve sahur sofralarında ise ne yenilmesi gerektiği merak konusu oldu. Sabaha karşı yenilen bu yiyeceklerde, hem tok tutması hem de ağır gelmemesi gibi özellikler aranıyor. Oruç tutarken sağlık sorunları yaşamamak, kan şekerini dengede tutmak; gün boyunca zinde kalabilmek adına ise doğru beslenmek en önemlisi.

#2
Foto - Orucu rahat geçirmek isteyenler dikkat: Bu besinler bütün gün tok tutuyor!

SAHURDA NE YEMELİ? Sahurda tüketilen bu yiyeceklerin protein ve lif açısından zengin olmasına özen gösterilmelidir. Bu besinler, iştahın bastırılmasına yardımcı olur. Doyurucu gıdalarla hazırlanan bu yiyecekler hem vücudun enerji dengesini sağlar hem de oluşabilecek açlık krizlerinin önüne geçmeyi sağlar.

#3
Foto - Orucu rahat geçirmek isteyenler dikkat: Bu besinler bütün gün tok tutuyor!

LİF VE PROTEİN ORANI YÜKSEK YİYECEKLER TERCİH EDİLMELİ Sahurda lif ve protein açısından zengin olan, yumurta, peynir, domates, salatalık, zeytin, yoğurt, ayran, tam tahıllı ekmekler, chia ve keten tohumu, zeytinyağı, badem ve fındık gibi kuruyemişler ile elma, muz ve hurma gibi meyveler yemek, tok tutarak oruç tutmayı kolaylaştırır.

#4
Foto - Orucu rahat geçirmek isteyenler dikkat: Bu besinler bütün gün tok tutuyor!

Özellikle yulaf, kepekli ekmek gibi ürünler içerisindeki yüksek lif, protein ve karbonhidratlar sayesinde sindirimin yavaşlamasına yardımcı olarak tokluk hissinin oluşmasına olanak sağlar.

#5
Foto - Orucu rahat geçirmek isteyenler dikkat: Bu besinler bütün gün tok tutuyor!

UZUN SÜRE TOK TUTACAK YİYECEKLERİ SIRALADIK: Yulaf, kepekli ekmek gibi tam tahıllar, Fındık ve badem gibi kuru yemişler, Chia, keten ve kinoa tohumu gibi tahıllar,

#6
Foto - Orucu rahat geçirmek isteyenler dikkat: Bu besinler bütün gün tok tutuyor!

Yumurta, Elma, hurma ve avokado gibi meyveler, Yoğurt, kefir ve peynir gibi süt ürünleri,/ kaynak: ensonhaber

