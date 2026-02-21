Orucu rahat geçirmek isteyenler dikkat: Bu besinler bütün gün tok tutuyor!

Ramazan geldi, oruçlar tutulmaya, nefisler köreltilmeye başlandı. İftar ve sahur sofralarında ise ne yenilmesi gerektiği merak konusu oldu. Sabaha karşı yenilen bu yiyeceklerde, hem tok tutması hem de ağır gelmemesi gibi özellikler aranıyor. Oruç tutarken sağlık sorunları yaşamamak, kan şekerini dengede tutmak; gün boyunca zinde kalabilmek adına ise doğru beslenmek en önemlisi.