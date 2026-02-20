  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eğitim sistemimiz bugün bile bakın hangi noktada! Öğrencisiz cuma namazı Karadeniz ekibine operasyon! 8 gözaltı var Rusya'da Vatan Savunucuları Günü için herkesi şaşırtan Türkiye kararı! Rus yetkililer bile inanamadı ama gerçek Bakan Gürlek o sorulara yanıt verdi: "Savunma hakkının ortadan kaldırılması gibi bir yaklaşımımız kesinlikle söz konusu olamaz" Birileri karşı çıksa da Kanal İstanbul gümbür gümbür geliyor Bakan Şimşek’ten flaş açıklama: Vergiler artmayacak Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dev anlaşma! ABD'den son dakika Türkiye açıklaması! Antalya'da Yüzyılın Miras Depremi: 5 Yıldızlı 3 Otel İçin hukuk savaşları Prof. Dr. Nevzat Tarhan anlattı… “Oruç, ruhumuza atılan bir resetleme!”
Dünya 14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk
Dünya

14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk

Suriye'nin başkenti Şam’da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı. Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen bu gelenek, Arap ve İslam ülkelerinde yaygın olarak uygulanıyor.

Suriye Ordusu’na bağlı birimler, 14 yıl sonra ilk kez Şam'daki Meçhul Asker Anıtı'nda ramazan topunu iftar vaktinde attı.

Suriye Ordusuna bağlı birimler, Şam'daki Meçhul Asker Anıtında ramazan topunu iftar vaktinde ateşledi.

Suriye’deki geleneksel ramazan adetlerinden birini yeniden yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Savunma Bakanlığında askerilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen bu gelenek, Arap ve İslam ülkelerinde yaygın olarak uygulanıyor.

Suriye’de ramazan topu, Beşşar Esed rejimi döneminde 2011’de başlayan iç savaş yüzünden güvenlik gerekçeleri ve silah kullanımına getirilen kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 14 yıldır atılamıyordu.

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü saldırdı
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü saldırdı

Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü saldırdı

Genç kızımız ölümle pençeleşirken itperestin yorumuna bakın! "Çoğu Suriyeli, iğrençliklerini bulaştırdılar"
Genç kızımız ölümle pençeleşirken itperestin yorumuna bakın! “Çoğu Suriyeli, iğrençliklerini bulaştırdılar”

Gündem

Genç kızımız ölümle pençeleşirken itperestin yorumuna bakın! “Çoğu Suriyeli, iğrençliklerini bulaştırdılar”

Sultanbeyli’de STK’lar Gazze, Sudan ve Suriye’ye 5 tır yardım gönderdi
Sultanbeyli’de STK’lar Gazze, Sudan ve Suriye’ye 5 tır yardım gönderdi

Aktüel

Sultanbeyli’de STK’lar Gazze, Sudan ve Suriye’ye 5 tır yardım gönderdi

Terör kaynağında bitirilecek bölge temizlenecek PKK için yolun sonu önce Suriye şimdi Sincar
Terör kaynağında bitirilecek bölge temizlenecek PKK için yolun sonu önce Suriye şimdi Sincar

Gündem

Terör kaynağında bitirilecek bölge temizlenecek PKK için yolun sonu önce Suriye şimdi Sincar

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Suriye artık,dost ve kardeş ülke olmuştur.Türkiye ve Suriye birlikteliği inşallah sürekli olacaktır.Kimseler bileğimizi artık asla bükemez.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23