İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu!
Aksa Tufanı sonrası Yahudi barbarlığına destek vererek İsrail ordusunda görev alan siyonist namussuz Türk vatandaşlarının kimlikleri açıklanmaya devam ediyor!
Özgürlük Nöbeti Platformu tarafından bugün Türkiye pasaportu taşıyan 2 daha siyonist ifşa edildi. İşte bir kısmının halen Türkiye sınırları içinde olduğu değerlendirilen Yahudi bebek katillerinin isimleri,
1. Jessica Bachar (Jessy Bahar)
2. Yasmin Agiman (Yasmin Acıman)
3. Niv Büyük Abalofya
4.Dafne Yaes (Defne Yaeş)
5.Kayla Yaes
