  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gün yüzü göstermeyin bunlara! Trafikte masumlar ölmesin Trump'ın ticaret savaşına yargı freni! Yüksek Mahkeme gümrük vergilerini tek kalemde sildi! Washington'da kritik zirve: Mısır'dan Gazze, İran ve Sudan için üçlü diplomasi atağı! Ali İhsan Yavuz sandık için tarihi verdi! Bakan Kurum Gaziantep’ten Özel’e böyle seslendi! ‘Sizi daha çok rahatsız edeceğiz Özgür Bey…’ ABD'li Senatör'den İsrail'e yalakalık! PFDK'dan ceza yağmuru! Dev kulüplere ağır fatura kesildi! Sıcak saatler yaşanıyor! Rus savaş uçakları havalandı Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri İran'dan nükleer müzakerelerde "sıfır zenginleştirme" resti: Arakçi'den çarpıcı açıklamalar!
Gündem İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu!
Gündem

İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu!

Aksa Tufanı sonrası Yahudi barbarlığına destek vererek İsrail ordusunda görev alan siyonist namussuz Türk vatandaşlarının kimlikleri açıklanmaya devam ediyor!

Aksa Tufanı sonrası Yahudi barbarlığına destek vererek İsrail ordusunda görev alan siyonist namussuz Türk vatandaşlarının kimlikleri açıklanmaya devam ediyor!

Özgürlük Nöbeti Platformu tarafından bugün Türkiye pasaportu taşıyan 2 daha siyonist ifşa edildi. İşte bir kısmının halen Türkiye sınırları içinde olduğu değerlendirilen Yahudi bebek katillerinin isimleri,

1. Jessica Bachar (Jessy Bahar)
2. Yasmin Agiman (Yasmin Acıman)
3. Niv Büyük Abalofya
4.Dafne Yaes (Defne Yaeş)
5.Kayla Yaes

Yahudiler geçen ay 700 Filistinlinin evine el koydu!
Yahudiler geçen ay 700 Filistinlinin evine el koydu!

Dünya

Yahudiler geçen ay 700 Filistinlinin evine el koydu!

Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı
Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı

Sosyal Medya

Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı

İsrail, Yahudilik-Hristiyanlık-İslam’ı "Birleştirip" "İbrahimi Din" Üretmek İstedi
İsrail, Yahudilik-Hristiyanlık-İslam’ı “Birleştirip” “İbrahimi Din” Üretmek İstedi

Dünya

İsrail, Yahudilik-Hristiyanlık-İslam’ı “Birleştirip” “İbrahimi Din” Üretmek İstedi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23