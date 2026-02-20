  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
6 sosyal medya devine inceleme başlatıldı! Haydut Trump amacına ulaştı Sözde demokrasiyi ver petrolü al Etiyopya–Türkiye SİHA anlaşması iddiası: Etiyopya basını, 12 adet TB2 alacaklarını iddia etti YPG’nin durumu kabullenmiş olduğu netleşti Katil devlet İsrail hariç herkes Şam'ın yanında Bunu Etiyopyalılar bile beklemiyordu... Erdoğan'ın öyle bir iyiliği dokundu ki! Tüm dünyanın dilinde Siyonist azgınlıkta son perde: Meclis Başkan Yardımcısı Gazze'ye sızdı! Bakan Gürlek HSK'nın ticaret mahkemeleriyle ilgili kararını değerlendirdi: Ticari davalar hızlanacak Terör kaynağında bitirilecek bölge temizlenecek PKK için yolun sonu önce Suriye şimdi Sincar Eğitim sistemimiz bugün bile bakın hangi noktada! Öğrencisiz cuma namazı Karadeniz ekibine operasyon! 8 gözaltı var
Gündem Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer ihraç etti
Gündem

Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer ihraç etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer ihraç etti

CHP'de yolsuzluğu eleştirenler bir bir kovuluyor. Son olarak Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek Disiplin Kurulumuzun 05.02.2026 tarihli toplantısında Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in, Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak', 68/1-d maddesinde belirtilen 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara katkıda bulunmak' ve 68/1-f maddesinde belirtilen 'kurultay, kongre… işlemlerinin... Tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemek… tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü engelleyici davranışta bulunmak' eylemleri sabit görüldüğünden kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

 

Göçer "Eğer parti içerisinde bir arınma yapılacaksa yüz kızartıcı suç işleyenler ve partiye zarar verenlerin bu partiden ihraç edilmesi gerekir" sözleriyle gündeme gelmişti.

Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!
Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!

Gündem

Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!

Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası
Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası

Gündem

Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası

CHP'li belediye başkanı kalp krizi geçirdi!
CHP'li belediye başkanı kalp krizi geçirdi!

Gündem

CHP'li belediye başkanı kalp krizi geçirdi!

Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme!
Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme!

Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

CHp işte budur

CHP kendine yakışanı yapmış Hırsızları değil de Hırsızları eleştirenleri partiden atarak tam kendine yakışanı yapmış
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23