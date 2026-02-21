Siyonizmin hamisi ABD’de ekonomik belirsizlik! Yüksek Mahkeme Trump’ı durduramadı

GÖZLER ENFLASYON VE BÜYÜME VERİLERİNDE Avrupa borsalarında geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek hafta Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon ile Almanya'da yayımlanacak büyüme verileri takip edilecek. Ayrıca hafta içinde görev süresi dolmadan koltuğu bırakacağı iddia edilen Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, böyle bir durumun olmayacağını açıkladı. Lagarde, 31 Ekim 2027'de dolacak olan görev süresini tamamlayacağını bildirdi. İngiltere'de açıklanan enflasyon verileri İngiltere Merkez Bankasının (BoE) gelecek ay faiz indirimlerini sürdürebileceği ihtimallerini artırdı. Ülkede yıllık enflasyon ocakta yüzde 3 ile piyasa beklentilerine paralel artarken, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 azaldı. Öte yandan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde büyüme eğilimini sürdürmesinin beklendiğini duyurdu. ECB, JPMorgan'ın Avrupa iştiraki J.P. Morgan SE'ye sermaye yükümlülüklerine ilişkin hatalı beyanı nedeniyle yaklaşık 12,2 milyon avro idari para cezası verdi. Diğer taraftan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, üye ülkelerin sanayisini canlandırmayı ve kamu alımlarında Avrupa şirketlerine öncelik vermeyi hedefleyen planına yönelik itirazlar artıyor. Kamu alımlarında "Made in Europe" şartını da içeren ve Avrupa sanayisini desteklemeyi amaçlayan teklifin, şubat ayı içinde açıklanması beklenirken, Komisyon içindeki birimlere gönderilen taslak metin sert eleştiriler aldı. Taslağı hazırlayan ekipten sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne'nin çalışmasına, komisyonun 9 farklı birimi olumsuz geri bildirim verdi. Bu geniş kapsamlı itirazlar, daha önce de ertelenen ve son olarak 26 Şubat'ta açıklanması öngörülen yasanın bir kez daha ertelenmesi riskini doğurdu. Söz konusu gelişmelerle geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,33, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,29, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,38 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,45 yükseldi. Gelecek hafta pazartesi Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde'ın konuşması, Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, çarşamba Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da büyüme, perşembe ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, cuma Almanya'da enflasyon verileri takip edilecek.