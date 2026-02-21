Tamer Korkmaz, Epstein’in Kraliyet’e darbesini yazdı! Monarşi’yi ter bastı!

“Kandan beslenen, soykırımcı Batı Cephesi’nin uzatmalı egemenliği, sonun başlangıcında!” tespitini yapan Korkmaz, “Mossad Ajanı Epstein’e ait belgelerin ifşasıyla patlak veren devasa skandal; o denli dehşet bir potansiyeli barındırıyor ki, şu ana kadar izlediklerimiz sadece fragman! Dahası, dünya çapında eş zamanlı olarak yaşanan hadiselerle bağlantılı olarak domino etkisi doğuracak nitelikte…” dedi.

MONARŞİ’Yİ TER BASTI!

İşte Tamer Korkmaz’ın Yeni Ankara’da yayınlanan yazısı:

Eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor’ın on bir saat süren gözaltı hadisesi, Epstein Skandalı’nın şok dalgalarından birinin daha İngiliz Kraliyet Ailesi’ni vurmasına neden oldu.

Kuşkusuz, bu defaki çok daha sarsıcıydı.

*

Gözaltı “kamu görevini kötüye kullanma” şüphesiyle ilgili…

Andrew’un 2011’de İngiliz hükümetinin “Ticaret Elçisi” iken, bazı gizli bilgileri Jeffrey Epstein’e verdiğinden kuşkulanılıyor!

*

Andy’nin serbest kalması onun “yırttığı” anlamına gelmiyor.

Zaten, malikanesinin didik didik aranmasına devam ediliyor.

Dava açılıp açılmayacağı, sonradan belli olacak…

Şayet, bu saatten sonra tutup da “örtbas” çalışırlarsa; böylesine bir hasıraltı hamlesi “daha gürültülü bir karşılık” bulur, iyice patlarlar!

*

Andrew, Pedofil Finansçı/Seks Taciri Jeffrey Epstein’in cinsel suçlarının bir parçasıydı ve “tam teşekküllü bir pislik” olduğu çok daha önce ifşa edilmişti.

Epstein Dosyası’nın 30 Ocak’ta yayınlanan yeni belgelerinden çıkan malum fotoğrafları, Ex-Prens Andrew’un rezaletlerinin boyutu hakkında yeterince fikir veriyordu.

Ne ki, gözaltına alınması “cinsel taciz” gerekçesiyle değildi…

Olası bir dava, skandalın bu temel unsuruna zum yapabilecek mi, onu da zamanla göreceğiz.

YÜZYILLAR SONRA, BİR GÜN

Zor durumdaki Kral 3. Charles, “Şunu açıkça belirtmeliyim ki, kanun kendi yolunu izlemelidir” diyerek…

-Yoldan çıkmış kardeşi ile arasına mesafe koydu.

Mecburen, mecburiyetten!

Skandalın mızrağı çuvala sığmıyor.

*

Andrew’un gözaltına alınıp sorgulanması olayının, İngiliz Kraliyeti için, modern zamanlarda bir benzeri daha yok.

“Modern Monarşi, bugüne kadarki en dip noktasında!”

Bundan evvel, Kraliyet Ailesi’nin “üst düzey bir üyesinin gözaltına alındığı” son hadise ta 1647’de yaşanmış…

O dönemde, Kral 1.Charles İskoç Ordusu tarafından İngiliz Ordusu’na teslim edilmiş ve iki sene sonra da başı kesilerek idam edilmiş!

O FOTOĞRAF, PEŞİNİ HİÇ BIRAKMADI

Andrew, Jeffrey Epstein Skandalı kapsamında en başından beri sürekli “inkâr” çalışsa da her defasında daha ziyade battı.

*

Epstein’in kurbanları arasında başı çeken Virginia Giuffre ile göründüğü fotoğrafı, ilk kez on beş sene önce İngiliz basınında yayınlandığında; o kibirli, o “tepeden bakan” haliyle, sonradan başına gelecekleri öngörmesi mümkün değildi.

*

Jeffrey Epstein’in, 2019’da tutuklandıktan kısa bir süre sonra cezaevinde intihar süsü verilerek öldürülmesinin ardından…

Andrew için kötü günler dönüşü olmayan noktaya varmıştı!

*

Virginia Giuffre, muhtelif beyanlarıyla Tacizci Andrew’un kirli çamaşırlarını ortalığa döktükçe döktü.

Andrew ise kendisini güya savunduğu BBC röportajında, daha da zor duruma düştü.

*

Sonrasında…

2000’li yılların başında yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin olarak Virginia Giuffre ile Prens Andrew denilen mendebur bir anlaşmaya vardı.

ALTMIŞ ALTISINDA VE ÇIKMAZ SOKAK’TA

Bu arada, Kraliyet’teki unvanlarını kaybeden Andrew aldığı büyük hasara rağmen “vartayı atlattığını” hesaplıyordu ki…

Önce Giuffre’nin intiharı, ardından onun hatıralarını yazdığı kitabın yayınlanması; skandalın Andrew ile ilgili kısmını bir kez daha ileri seviyede afişe etti.

*

Andrew’un aldığı esaslı darbeler bitmemişti…

ABD Adalet Bakanlığı’nın geçtiğimiz sonbaharda çıkarılan “Şeffaflık Yasası” gereği Epstein Belgeleri’ni açıklamak zorunda kalmasını müteakip Andrew da resmen hapı yuttu!

*

Eski Prens Mountbatten-Windsor’ın serbest kaldıktan sonra araçta çekilen “bitkin, gözleri pörtlemiş vaziyetteki” fotoğrafı, bütün İngiliz gazetelerinin kapağını süslüyordu.

Bazıları ironik manşetler atmışlardı.

Mesela, The Sun “Şimdi, terliyor” başlığıyla…

Andrew’un “Tıbbi bir rahatsızlıktan dolayı terleyemediğini” iddia ettiği 2019’daki BBC röportajına atıfta bulunmuştu!

*

Tam da altmış altıncı doğum gününde gözaltında alındığında; İngiliz Polisi, onu “Norfolk’tan altmışlı yaşlarında bir adam!” diye anons etti.

Unvan fetişizminin sarmalında tükenen bu sözde “adam” için, işbu tasvirin ne anlama geldiğini söylemeye gerek var mı?

NEREDEN NEREYE

Yıllar önce herhangi biri çıkıp da…

“Kraliçe İkinci Elizabeth’in küçük oğlunun, bir gün gelip (hem de ağabeyi Charles Kral iken) polis tarafından malikanesinden alınacağını ve gözaltında sorgulanacağını” söylese…

-Bunu dile getiren kişiye kafadan “deli” muamelesi yapılırdı, değil mi?

BU ATEŞ, ÜFLEMEKLE SÖNMEZ

Şimdi…

Bazıları “Andrew’u verdik, gerekirse yine veririz ve Kraliyet’i kurtarırız” diye düşünüyor olabilirler.

Ancak…

Mossad Ajanı Epstein’e ait belgelerin ifşasıyla patlak veren devasa skandal; o denli dehşet bir potansiyeli barındırıyor ki, şu ana kadar izlediklerimiz sadece fragman!

*

Dahası, dünya çapında eş zamanlı olarak yaşanan hadiselerle bağlantılı olarak domino etkisi doğuracak nitelikte…

Yani: Kandan beslenen, soykırımcı Batı Cephesi’nin uzatmalı egemenliği, sonun başlangıcında!

GİZEMLİ CİSİMLER

Bambaşka bir dünyanın kapıları açılıyor…

Bu defa “hiç çalışmadıkları yerlerden” geldi, kontra ataklar…

Daha da gelecek…

Birbirinden farklı alanlarda; sessiz ve derinden, Batılı zalimleri çaresiz bırakacak muhtelif cisimler yaklaşıyor!

*

Ve…

“Ne İngiltere Kralı 3. Charles farkında bunun, ne de İngiliz Polisi farkında!

*

Merhum Cem Karaca’nın o unutulmaz şarkısına gönderme yapan bu pek manidar cümleyi…

İsterseniz, Batılı devletlerin her biri için de tekrarlayabilirsiniz!