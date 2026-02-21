LGBT için en önde yürüyen DEM Parti Ramazan'a da karşı! Rezil açıklama

DEM Parti bir kez daha İslami değerleri hedef alarak okullardaki Ramazan etkinliklerinin iptal edilmesini istedi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat Millî Eğitim Bakanlığı’nın okullarda Ramazan ayına ilişkin etkinlikler düzenlenmesine yönelik genelgesini “laiklik ilkesine aykırı” olarak değerlendirerek iptal edilmesini istedi. Fırat; ''Milli Eğitim Bakanlığı; okullarda, ramazan şenlikleri, iftar programları, ortak iftar sofraları, davul çalma, topluca camilere gitme, okulları ramazana uygun biçimde süsleme gibi faaliyetleri içeren bir genelge göndermiştir. Bu uygulamalar açıkça Anayasada laiklik ilkesinin ihlalidir. Başta biz Aleviler olmak üzere, farklı inanç grupları, okullarda dinsel uygulamalara bir an önce son verilmesini istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

LGBT yürüyüşlerine 'özgürlük' diye katılan DEM zihniyeti bir kez daha İslami değerlere nefretini ortaya koydu. Asıl çelişki ise burada başlıyor; Eğer siyaset, azınlık haklarını savunma iddiasıyla hareket ediyorsa, aynı yaklaşım çoğunluğun kültürel ve dini değerleri için neden geçerli değil? Toplumun ezici oranda sahiplendiği Ramazan ayına dair sembolik etkinliklerin kamusal alanda yer almasına karşı çıkmak çoğunluğun görünürlüğünü sınırlandırma projesi olarak değerlendiriliyor.

Ramazanı kutlamamayı seçen azınlığı, kutlamak isteyen çoğunluğa tercih eden DEM, çarşaf giyen azınlığın haklarını giymeyip tepki gösterenlere karşı korumayıp aksine çarşafa karşı etkinlikler düzenliyor.

Yani okullarda iftar yapılmasını, ortak sofralar kurulmasını, Ramazan atmosferinin yaşatılmasını “Anayasa ihlali” olarak sunmak; DEM çizgisinin her fırsatta dini görünürlüğü kriminalize etmeye çalışmasından küçük bir örnek olarak yorumlanıyor.

LGBT yürüyüşlerinde “özgürlük” diye en ön safta poz veren bir siyasi anlayışa göre özgürlük yalnızca ideolojik olarak yakın buldukları için geçerli.

DEM’in yaklaşımı açık biçimde peşine takıldığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin katı ve toplumdan kopuk laiklik yorumunun gölgesinde şekillenmiş bir refleks görüntüsü veriyor. Ramazan süsünü tehdit gören bir siyaset, aslında toplumun inanç kodlarını sorun olarak görüyor.

Bu tablo, DEM’in kendi halkının değerleriyle de mesafesini ne kadar büyüttüğünü gösteriyor.