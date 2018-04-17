Comandante Temel: Milleti isyana zorluyorsunuz

Karamollaoğlu salona girişte 'Saadet gelecek, zulüm bitecek' sloganlarıyla karşılandı. Hükümetin politikalarını eleştiren SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, adalet mekanizmasının felç olduğunu belirterek, "Bir ülkede adalet olmazsa huzur ve barış olmaz. Bugün adalet mekanizması felç edildi" dedi.

"MEMLEKETİ İSYANA ZORLUYORSUNUZ"

OHAL'i iktidarın korkudan dolayı kaldırmadığını savunan Karamollaoğlu, "Biz bundan vazgeçemeyiz, korkuyoruz ikinci bir ayaklanma olabilir diyorlar. Eğer siz böyle gider baskıyı arttırırsanız hiç tereddütünüz olmasın Allah muhafaza etsin ama bir kalkışma meydana gelir müsebbibi de siz olursunuz. Çünkü kalkışmalar baskı neticesinde, kalkışma bazen bir menfaati temin etmek için yapılır, bazen de baskıdan nefes alamayanlar isyan ederler. Bu memleketi siz isyana zorluyorsunuz. Zorlamayın, hata ediyorsunuz. Adalet olan yerde hata yapılır ama adalet mekanizması kendi hatasını düzeltir. Ama yöneticiler adalet üzerinde baskı kurarsa adalet tedavi edilemez" diye konuştu.