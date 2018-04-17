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Comandante Temel: Milleti isyana zorluyorsunuz

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin düzenlediği 'Türkiye'nin meseleleri ve çözüm yolları' isimli konferansa konuşmacı olarak katıldı. SP Lideri, iktidarın milleti isyana zorladığını savundu.

17 Nisan 2018 Salı 09:17
Comandante Temel: Milleti isyana zorluyorsunuz

Karamollaoğlu salona girişte 'Saadet gelecek, zulüm bitecek' sloganlarıyla karşılandı. Hükümetin  politikalarını eleştiren SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, adalet mekanizmasının felç olduğunu belirterek, "Bir ülkede adalet olmazsa huzur ve barış olmaz. Bugün adalet mekanizması felç edildi" dedi.

"MEMLEKETİ İSYANA ZORLUYORSUNUZ"

OHAL'i iktidarın korkudan dolayı kaldırmadığını savunan Karamollaoğlu, "Biz bundan vazgeçemeyiz, korkuyoruz ikinci bir ayaklanma olabilir diyorlar. Eğer siz böyle gider baskıyı arttırırsanız hiç tereddütünüz olmasın Allah muhafaza etsin ama bir kalkışma meydana gelir müsebbibi de siz olursunuz. Çünkü kalkışmalar baskı neticesinde, kalkışma bazen bir menfaati temin etmek için yapılır, bazen de baskıdan nefes alamayanlar isyan ederler. Bu memleketi siz isyana zorluyorsunuz. Zorlamayın, hata ediyorsunuz. Adalet olan yerde hata yapılır ama adalet mekanizması kendi hatasını düzeltir. Ama yöneticiler adalet üzerinde baskı kurarsa adalet tedavi edilemez" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 09:17
  1. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • muratmurat6 sa önce
    abicim herkes hayatını normal bir şekilde devam ediyor bu olağanüstü hal sadece terorist ve sevicilerini rahatsız ediyor bu haberi okuyan değerli kardeşlerim hayatınızda değişen bir şey varmı bi yazın yahu bu abimizde safını iyice belli etti bide tayyip bey külliyeye çağırıp bu abimizden destek istiyor bu abimizi ve camiasını severiz fakat artık safınızı belirleyin yani
  • muratmurat6 sa önce
    vallahi pes harika oturtmuşsunuz resmi yakışmış pes..ben o yaşta olsam alnım secdeden kalkmazdı herhalde bu abilerimiz maaşallah hiç enerjilerini kaybetmiyorlar o yaşta bile..
  • şuurluşuurlu8 sa önce
    bilge başkan
  • eleştirmeneleştirmen9 sa önce
    Temel reis doğru konuşmuş. son zamanlardaki en haklı ve en yapıcı muhalefeti icra ediyor.
  • İBRAHİMİBRAHİM9 sa önce
    Eskiden malum çevrler için söylerdik ama şimdi o malum çevrelere sizde dahil oldunuz...Allah sizin de şerrinizden muhafaza etsin.
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