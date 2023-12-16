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Dünya Çok ünlü birine ait: Bu kartvizit açık artırmada!
Dünya

Çok ünlü birine ait: Bu kartvizit açık artırmada!

Yeniakit Publisher
2023-12-16 18:50:00 -
Çok ünlü birine ait: Bu kartvizit açık artırmada!

St. Petersburg’da açık artırmada satışa çıkarılan ve 1990'da bastırılan kart vizit Rusya'nın bir numaralı ismine ait

St. Petersburg’da açık artırmada satışa çıkarılan ve 1990'da bastırılan kart vizit Rusya'nın bir numaralı ismine ait
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1990’lı yıllarda Leningrad Halk Delegeler Şehir Konseyi’nde görev yaptığı döneme ait bir kartvizit, St. Petersburg’da açık artırmada satışa çıkarıldı. Açık artırma platformunun belirttiğine göre, şu anda maksimum teklif 2,800 ruble olarak belirlendi.

Kartvizitte yer alan bilgiler şu şekilde: Vladimir Vladimiroviç Putin’in kişisel kartı. Telefon numaraları kendi el yazısıyla yazılmış. 1990’lı yıllar.

Yayınlanan kartvizit fotoğrafında Putin’in o dönemki görevi belirtilmiş: Leningrad Şehir Halk Delegeler Konseyi Başkanının uluslararası ilişkiler danışmanı. Kartvizitin başlangıç fiyatı bin ruble, şu anki maksimum teklifi ise 2,800 ruble olarak belirlendi.

Açık artırma platformunun verdiği bilgilere göre, müzayedeler 24 Aralık’ta gerçekleşecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in kartvizitleri daha önce de satışa çıkarılmıştı. Örneğin, Ekim 2019’da Saint Petersburg Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olduğu döneme ait bir kartvizit, 2 milyon ruble fiyatla özel bir internet kaynağında satışa sunulmuştu. Putin, bu görevde 1991-1996 yılları arasında bulunuyordu. Aynı sitede daha önce, Lenin Şehir Konseyi’nde görev yaptığı döneme ait tamamen orijinal bir kartvizit de 950 bin rubleye satışa çıkarılmıştı.
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