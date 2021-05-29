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Yerel “Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi” yapımında sona yaklaşıldı
Yerel

“Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi” yapımında sona yaklaşıldı

Sincan Belediyesi, ilçeyi sanat ve kültürle buluşturmak için çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Bir yandan Ankara’nın en büyüğü olacak olan Kongre ve Kültür Merkezi hızla yükselirken, Fatih semtinde de “Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi”nin kısa süre içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.Merkezin açılmasıyla birlikte Sincan, yalnızca ulusal çapta değil, uluslararası çapta birçok organizasyona ev sahipliği yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 18:26:00 -
“Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi” yapımında sona yaklaşıldı

Sincan Belediyesi ilçenin marka değerini yükseltecek yatırımlara bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 12.975,00 m2’lik arsa üzerinde toplam 21.159,00 m2’lik kapalı inşaat alanına sahip “Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi” yapım çalışmalarında sona gelindi. Çok Amaçlı Salon kısa süre içinde hizmete açılacak.

“Sincan’ın Gözbebeği Olacak Olan Merkezde Her Ayrıntı Düşünüldü.”

3000 m2’lik kolonsuz kapalı alan ile tiyatro ile çeşitli sanat etkinlikleri nezih ve ferah bir ortamda yapılabilecek. Yapı içerisinde bin 392 kişilik toplantı ve düğün salonu, 373 kişilik nikah ve konferans salonu, sergi ve fuaye alanı, güngörmüşler ve hanımlar salonu, kütüphane, okuma salonları ve atölyeler bulunuyor.

Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi’nin en önemli avantajlarından biri de metroya yakın olması. Merkeze gidecek olan vatandaşlar metro ile kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilir. Yapı ayrıca 136 araçlık kapalı, 34 araçlık açık otoparkı ile Sincanlılara hizmet verecek.

 “Çok Amaçlı Salon” İle Sadece Ulusal Değil, Uluslararası Çapta Fuar Organizasyonlarına Ev Sahipliği Yapacak”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi ile ilgili bilgi verdi. Başkan Ercan, “Sincanımıza büyük yatırımlar yapıyoruz. Pandemi sürecinde de büyük yatırımlarımızda en ufak bir aksama olmadı. Fatih bölgemizde içinde kolon olmayan, bu çok enteresan altını çizmek istiyorum, muhteşem bir kompleks yapıyoruz. “Çok Amaçlı Salon” ile sadece ulusal değil, uluslararası çapta fuar organizasyonlarına ev sahipliği yapacak bir potansiyele kavuşmuş oluyoruz. Çünkü bizim isteğimiz bu, Sincan’ın prestij projelerle insanların dikkatini çekmesini istiyoruz. İnşallah çok kısa sürede tamamlanmış olacak.” ifadelerini kullandı.

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