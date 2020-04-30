Coğrafi işaret tescilli Çamoluk kuru fasulyesinde kalite damla sulama ile artacak

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde üretimi yapılan coğrafi işaret tescilli organik Çamoluk şeker kuru fasulyesinin üretim ve kalitesi damla sulama sistemiyle artırılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen "Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Çamoluk ilçesinde damla sulama sistemlerinin kurulumunun gerçekleştirildiği belirtildi.

Damla sulamayla organik Çamoluk şeker kuru fasulyesi üretimi yapılan alanlarda daha yüksek ve kaliteli ürün elde edilebilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Damla sulama, bitkileri yetiştirmek için kullanılan en verimli su dağıtım sistemlerinden birisidir. Suyu doğru zamanda ve direkt, bitkinin kök bölgesine teslim ederek her bir bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu, doğru zamanda almasını sağlar ve bitkilerin optimum seviyede büyümelerine yardımcı olur. Damla sulama sayesinde çiftçiler sudan, enerji ve hatta bitki koruma ürünlerinden tasarruf ederken daha yüksek verim elde edebilirler."

Açıklamada, toplam 274 dekar alanı kapsayan damla sulama sistemi için gerekli ekipmanların alımının yapılarak çiftçilere dağıtılmaya başlandığı ifade edilerek, bu kapsamda toplam 548 bin metre 16 milimetrelik delikli damlama sulama borusu, 9 bin 500 metre 63 milimetrelik kangal sulama borusu ile gerekli olan diğer tüm damla sulama sistemi bağlantı malzeme ve ekipmanlarının dağıtımı yapılarak damla sulama sistemlerinin kurulumunun gerçekleştirildiği aktarıldı.



