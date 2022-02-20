Çocukluk çağı beyin tümörlerinde "erken tanı" uyarısı

Yanan evde sadece şehidin eşyalarının bulunduğu oda zarar görmedi

- Şehidin annesi Fatma Köse: - "Şehitlik ne kadar değerli bir şey ki yangın bile zarar vermiyor. Her şey yanmış, oğlumun fotoğrafı öylece duruyordu"

Osmaniye'de yangın çıkan tek katlı evde, sadece şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin eşyalarının bulunduğu oda alevlerden zarar görmedi.

Mevlana Mahallesi'nde Fatma-İsmail Köse çiftine ait tek katlı evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü.

Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, 2020'de Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin eşyalarının bulunduğu oda hariç tüm evde hasar oluştu.