2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak açıkladığı sağlık sorunu halen devam ediyor. Ülkemizde ilk vaka 2020 yılının mart ayında tespit edildi. Türkiye’de 14 Ocak 2021’de Sinovac aşısı kullanılmaya başladı. Mart ayıyla birlikte Alman aşısı da devreye girdi. Önümüzdeki günlerde Rus aşısı yani Sputnik V’nin de ülkemizde kullanılması bekleniyor. Peki, çocuklar ne zaman aşı olacak?

Çocuklara korona aşısı yapılacak mı? Çocuklara ne zaman hangi aşı yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda hedefin haziran sonunda 40 yaş üstü, ağustos sonu itibariyle de 18 yaş üstüne gelinmesi olduğunu ifade etti. Ancak bu süreçte çocuklara ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Pek çok aşının çocuklarda güvenli olup olmadığını yönelik faz çalışmaları sürüyor. Sonuçlara göre ülkemizde de ilerleyen aylarda çocuklarla ilgili karar da çıkabilir. Belirtiğimiz gibi bu konuda resmi bir açıklama yok, konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.