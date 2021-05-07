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Yerel "Çocuklar ses yapıyor" kavgası kanlı bitti: Yaralılar var
Yerel

"Çocuklar ses yapıyor" kavgası kanlı bitti: Yaralılar var

Adıyaman'da komşu aileler arasında, çocukların ses yapması nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 14:57:00 -
"Çocuklar ses yapıyor" kavgası kanlı bitti: Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da, Mehmet Akif Mahallesi 521 Sokak'ta bulunan bir binada ikamet eden iki aile arasında ‘Çocuklarınız ses çıkarıyor’ tartışması başladı.

Yaşanan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü.

Biri 10, diğeri ise 4 yaşında olduğu öğrenilen iki çocuğun çıkardığı sesten dolayı birbirine saldıran şahıslardan Cengiz C., vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Sinan K. ise yüzüne aldığı demir darbesiyle yaralandı.

Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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