Koronavirüs salgını sebebiyle 20 yaş altı vatandaşlar yalnızca belli gün ve saatte dışarı çıkabiliyor. Bu kısıtlama geçtiğimiz hafta 20 yaştan 18’e indirildi. 18 yaş vatandaşlar haftada 2 kez belli saat aralıklarında sokağa çıkabilecek. İşte, detaylar.

Çocuklar saat kaçta dışarı çıkacak? | 18 yaş altı sokağa çıkma saati

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından bazı kısıtlamaların kaldırılacağını bazı uygulamalara ise devam edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok. Artık bunu teke indiriyoruz” ifadelerini kullandı.

18 yaş altı 3 Haziran Çarşamba saat 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.