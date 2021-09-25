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Gündem Çocuk parkındaki PKK paçavrası dâvâsında üç sanığa hapis talebi
Gündem

Çocuk parkındaki PKK paçavrası dâvâsında üç sanığa hapis talebi

Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü PKK’nın sembollerini andırdığı gerekçesiyle yargılanan 3 sanığın, ayrı ayrı 7.5 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 13:15:00 -
Çocuk parkındaki PKK paçavrası dâvâsında üç sanığa hapis talebi

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Deniz Doğan Koca, Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan ile avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar şantiye şefi Yüksel Pehlevan, peyzaj mimarı Gülsüm Güner Mağara ve kontrol mühendisi Deniz Doğan Koca’nın “Terör örgütü PKK propagandası yapmak” suçundan ayrı ayrı 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi. Süre taleplerini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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