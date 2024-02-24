Çocuk işçi feci şekilde can verdi! Hesap Sorulacak mı?
Ailesinin geçimine katkı sağlamak için odun taşıyan 13 yaşındaki Yasin Dombay, kamyonetin kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Ailesinin geçimine katkı sağlamak için odun taşıyan 13 yaşındaki Yasin Dombay, kamyonetin kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta yaşanan iş cinayeti, kamyonetin açılan kasa kapağı ile duvar arasında sıkışan Yasin Dombay (13) yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Gültekin T. (20) gözaltına alındı.
Zonguldak'ta saat 14.45 sıralarında, bir fırına odun indirmek için yanaşan Gültekin T. yönetimindeki kamyonetin arka kasa kapağı açıldı. Ailesinin geçimine katkı sağlamak için odun taşıyan Yasin Dombay'ın başı, duvar ile kasa kapağı arasında sıkıştı.
Durumu görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dombay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma kapsamında sürücü Gültekin T. gözaltına alındı.
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