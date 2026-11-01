  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan ABD ile görüşme iddialarına net cevap! Erakçi şartları açıkladı ‘Selamünaleyküm’ diyen gençleri bir dövmediği kaldı! Allah’ın selamından bile rahatsız oldu Alper Tan, Fransa’nın çatırdayan ‘cumhuriyet modeli’ni analiz etti: 1789’dan 2026’ya uzanan halk öfkesi Algıcı mı cahil mi? Bu adam Türkiye’yi yönetmeye talip! Böyle olur Özgür’ün matematik hesabı İstanbul'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy bir araya geldi Arseven siyonist tuzağa dikkat çekti! İsrail’e güven olmaz: Aliyev hatadan dönmeli Zelenskiy İstanbul'da: Erdoğan ile görüşecek Şamil Tayyar’dan soruşturmayı sulandıranlara tepki: Fonzadeler ile fonzedeler iyi ayırt edilmeli! Sağduyulu Azerbaycanlı gazeteciden flaş paylaşım! Sinirlioğlu’nun aksine oy verenler, bizden değildir! Filistinli vekil Tibi, Eisenkot’a seslendi: Netanyahu’yu devirmek için desteğe hazırız
Dünya Çoban milletvekilinin kızını kaçırdı!
Dünya

Çoban milletvekilinin kızını kaçırdı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Çoban milletvekilinin kızını kaçırdı!

Brezilya’nın Goiás eyaletine bağlı Rio Verde kırsalında, bölge siyasetini ve yerel basını çalkalayan sıra dışı bir olay meydana geldi. Eyalet Milletvekili Roberto Alves’in 22 yaşındaki kızı Camila Alves, aileye ait sığır çiftliğinde çalışan 25 yaşındaki çoban Lucas Silva tarafından kaçırıldı.

Brezilya’nın Goiás Eyalet Milletvekili Roberto Alves’in 22 yaşındaki kızı Camila Alves, aileye ait sığır çiftliğinde çalışan 25 yaşındaki çoban Lucas Silva tarafından kaçırıldı.

Sert mizaçlı ve nüfuzlu siyasetçi Roberto Alves’in Rio Verde’deki geniş arazisinde hayvan bakımıyla ilgilenen Lucas Silva’nın, genç kızla bir süredir gizli bir ilişki yaşadığı öne sürüldü. Görgü tanıklarının ve çiftlik çalışanlarının aktardığı bilgilere göre Silva, pazar gecesi geç saatlerde Camila Alves’i çiftlik evinden alarak ortadan kayboldu.

Ailenin durumu fark etmesi üzerine bölge güvenlik güçleri geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı. Siyasi nüfuzunu kullanarak güvenlik birimlerini teyakkuza geçiren Milletvekili Alves, olayın bir "fidyecilik ve terör eylemi" olduğunu iddia ederek çobanın derhal yakalanmasını talep etti.

 

Eyalet polisinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda ikili, komşu Mato Grosso do Sul sınırına yakın bir kasabadaki dağ evinde tespit edildi. Güvenlik güçlerinin adrese düzenlediği baskında ortaya çıkan detaylar ise olayın seyrini tamamen değiştirdi.

İlk ifadesinde kaçırılmadığını belirten Camila Alves, çoban Lucas Silva ile uzun süredir birbirlerine aşık olduklarını, ancak babasının bu ilişkiyi kabul etmeyerek kendisini başka bir siyasetçinin oğluyla evlenmeye zorladığı için bu yola başvurduklarını söyledi. Alves, "Lucas beni zorla götürmedi, biz sadece kendi hayatımızı kurabilmek için birlikte kaçtık" açıklamasında bulundu.

Çoban Lucas Silva gözaltına alınırken, Milletvekili Alves’in olayı adli makamlara yansıtarak şikayetçi olduğu öğrenildi. Brezilya basını, olayı eyalette yılın aşıklar firarı olarak nitelendirirken hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

Mide bulandıran olay! 38 kişiyi öldürüp yiyen yamyam yakayı ele verdi
Mide bulandıran olay! 38 kişiyi öldürüp yiyen yamyam yakayı ele verdi

Dünya

Mide bulandıran olay! 38 kişiyi öldürüp yiyen yamyam yakayı ele verdi

Şanlıurfa'da feci olay: Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Şanlıurfa'da feci olay: Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Yerel

Şanlıurfa'da feci olay: Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Bu kez gösteriler olaysız sona erdi! Paris’te 70 bin kişilik dev yürüyüş
Bu kez gösteriler olaysız sona erdi! Paris’te 70 bin kişilik dev yürüyüş

Dünya

Bu kez gösteriler olaysız sona erdi! Paris’te 70 bin kişilik dev yürüyüş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23