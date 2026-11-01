Çoban milletvekilinin kızını kaçırdı!

Brezilya’nın Goiás Eyalet Milletvekili Roberto Alves’in 22 yaşındaki kızı Camila Alves, aileye ait sığır çiftliğinde çalışan 25 yaşındaki çoban Lucas Silva tarafından kaçırıldı.

Sert mizaçlı ve nüfuzlu siyasetçi Roberto Alves’in Rio Verde’deki geniş arazisinde hayvan bakımıyla ilgilenen Lucas Silva’nın, genç kızla bir süredir gizli bir ilişki yaşadığı öne sürüldü. Görgü tanıklarının ve çiftlik çalışanlarının aktardığı bilgilere göre Silva, pazar gecesi geç saatlerde Camila Alves’i çiftlik evinden alarak ortadan kayboldu.

Ailenin durumu fark etmesi üzerine bölge güvenlik güçleri geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı. Siyasi nüfuzunu kullanarak güvenlik birimlerini teyakkuza geçiren Milletvekili Alves, olayın bir "fidyecilik ve terör eylemi" olduğunu iddia ederek çobanın derhal yakalanmasını talep etti.

Eyalet polisinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda ikili, komşu Mato Grosso do Sul sınırına yakın bir kasabadaki dağ evinde tespit edildi. Güvenlik güçlerinin adrese düzenlediği baskında ortaya çıkan detaylar ise olayın seyrini tamamen değiştirdi.

İlk ifadesinde kaçırılmadığını belirten Camila Alves, çoban Lucas Silva ile uzun süredir birbirlerine aşık olduklarını, ancak babasının bu ilişkiyi kabul etmeyerek kendisini başka bir siyasetçinin oğluyla evlenmeye zorladığı için bu yola başvurduklarını söyledi. Alves, "Lucas beni zorla götürmedi, biz sadece kendi hayatımızı kurabilmek için birlikte kaçtık" açıklamasında bulundu.

Çoban Lucas Silva gözaltına alınırken, Milletvekili Alves’in olayı adli makamlara yansıtarak şikayetçi olduğu öğrenildi. Brezilya basını, olayı eyalette yılın aşıklar firarı olarak nitelendirirken hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.