İran’dan ABD ve İsrail’e çok sert mesaj: Saldırmalarını beklemeyeceğiz!

Orta Doğu’da gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde İran’dan ABD ve İsrail’e yönelik dikkat çeken bir askeri açıklama geldi.

İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ülkesine yönelik yeni bir saldırının işaretlerini görmeleri halinde saldırının başlamasını beklemeyeceklerini açıkladı.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Abdullahi’nin açıklaması, İran lideri Mücteba Hamaney’in üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi.

“COĞRAFİ SINIRLAMA OLMAYACAK”

İran Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi ve İran halkını savunmaya hazır olduğunu belirten Abdullahi, olası bir çatışmanın yalnızca İran çevresindeki belirli bir bölgeyle sınırlı kalmayabileceği mesajını verdi.

Abdullahi, ABD ve İsrail’e karşı “coğrafi sınırlama olmaksızın” hareket etmeye hazır olduklarını belirterek yeni ve gelişmiş askeri teknolojilerin de kullanılacağını kaydetti.

“SALDIRININ GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLEMEYECEĞİZ”

Açıklamanın en dikkat çekici bölümü ise İran’ın olası bir saldırıya karşı nasıl hareket edeceğine ilişkin sözler oldu.

Abdullahi, İran’a yönelik saldırının başladığını görmeyi beklemeyeceklerini belirterek, herhangi bir saldırı belirtisinin tespit edilmesi halinde “derhal ve etkili” şekilde karşılık vereceklerini ifade etti.

Bu açıklamayla Tahran, Washington ve Tel Aviv’e olası yeni bir askeri operasyon hazırlığının dahi İran tarafından karşılıkla sonuçlanabileceği mesajını vermiş oldu.

“ÖNCEKİNDEN DAHA ŞİDDETLİ OLACAK”

İran Genelkurmay Başkanı, yeni bir çatışmanın önceki savaşın tekrarı olmayacağını da savundu.

ABD veya İsrail'in İran'a saldırması halinde verilecek cevabın “önceki savaştan daha şiddetli ve etkili” olacağını ileri süren Abdullahi, karşı tarafın “hayal edilemez bir karşılıkla” karşılaşacağını belirtti.

HEDEFLERİN COĞRAFYASI GENİŞLEYEBİLİR

Tahran'ın olası bir savaşta hedef alanını genişletebileceğinin sinyalini veren Abdullahi, muhtemel karşılığın “daha geniş bir coğrafyaya” yayılacağını kaydetti.

ABD ve İsrail'in yeni bir saldırıya girişmesi durumunda “yeni bir sürprizle” karşılaşacağını öne süren Abdullahi, İran Silahlı Kuvvetlerinin hazırlık seviyesinin her geçen gün artırıldığını belirtti.

Açıklama, bölgede yeni bir çatışma ihtimalinin tartışıldığı bir dönemde İran'ın ABD ve İsrail'e verdiği en sert askeri mesajlardan biri olarak kayıtlara geçti.