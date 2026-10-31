Moskova’da saldırı alarmı! ABD uyardı FSB doğruladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da güvenlik alarmı verildi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından 31 Ekim'de yayımlanan acil güvenlik uyarısında, Tsaritsıno Müze-Rezervi'nde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açabilecek bir olay konusunda güvenilir tehdit bilgisi alındığı açıklandı.

YERİ DE AÇIKLADILAR

ABD Büyükelçiliği tehdidin bulunduğu noktayı da açık şekilde duyurdu.

Uyarının Moskova'daki Tsaritsıno Müze-Rezervi için geçerli olduğu belirtilirken ABD vatandaşlarından 31 Ekim boyunca bölgeye gitmemeleri istendi.

Büyükelçilik ayrıca kalabalık alanlardan uzak durulması, çevredeki gelişmelerin dikkatle takip edilmesi ve yerel basındaki açıklamaların izlenmesi çağrısında bulundu.

ABD VE RUSYA TEMASA GEÇTİ

Washington'ın elindeki istihbaratı Moskova yönetimiyle de paylaştığı ortaya çıktı.

ABD Büyükelçiliği, tehdide karşı alınacak önlemler konusunda Amerikan yönetiminin Rus makamlarıyla koordinasyon içerisinde olduğunu bildirdi.

FSB'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD'nin açıklamasının ardından gözler Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne çevrildi.

FSB, Amerikan tarafından Moskova'da terör saldırısı hazırlığı bulunduğuna ilişkin bilgi aldığını doğruladı.

Rus istihbaratı açıklamasında ayrıntı paylaşmazken, söz konusu istihbarat üzerine “gerekli çalışmaların yürütüldüğünü” bildirdi.

PARK KAPATILDI VE ÇEVRESİ KORDONA ALINDI

Rus basınında akşam saatlerinde yayımlanan son bilgilere göre Tsaritsıno'nun ziyaretçilere kapatıldığı ve park çevresinin güvenlik çemberine alındığı bildirildi.

ABD'nin açıklamasında muhtemel saldırının yöntemi, saldırıyı gerçekleştirebilecek kişi veya örgüt ya da tehdidin hangi istihbarata dayandığı konusunda ayrıntı paylaşılmadı.

Dolayısıyla şu aşamada bilinen en önemli nokta, ABD'nin somut bir bölge için acil uyarı yayımlaması ve FSB'nin de Washington'dan saldırı hazırlığına ilişkin bilgi geldiğini doğrulaması.