  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Paşinyan’ın Türkevi’ne ziyareti zihniyet değişiminin fotoğrafıydı! Otuz yılda değişen bir komşuluk hikayesi Azerbaycan'dan Türkiye'ye ikinci şok! Eski vekil yıllar önce yaşananları açıkladı Ahmet Hakan o tepkiler sonrası küplere bindi: Bu yaklaşım yerin dibine geçirilmeli! Trump'a resti çekti: Gerekirse yeni ABD başkanını bekleriz Hasidik Yahudiler İzmir'den sonra İstanbul'da ortaya çıktı: Gece yarısı benzinlikte garip ritüel Gazeteci Ece Sevim açıkladı: Sarıgül neden sürekli çocuklar için TikTok videosu çekiyordu? Avrupa hayranlarına kötü haber! Öve öve bitiremedikleri batı yine karıştı Tamar Tanrıyar: Sarıgül gidiyor, Abdullah Gül geliyor İran'dan Avrupa'ya sert İsrail mesajı! 'Sıra sizde' CHP kazandı, Erdoğan kaybetti! Ali Karahasanoğlu'ndan çarpıcı analiz
Gündem Moskova’da saldırı alarmı! ABD uyardı FSB doğruladı
Gündem

Moskova’da saldırı alarmı! ABD uyardı FSB doğruladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Moskova’da saldırı alarmı! ABD uyardı FSB doğruladı

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, başkentteki Tsaritsıno Müze ve Park Alanı için “kitlesel can kaybına” yol açabilecek güvenilir bir tehdit bulunduğunu duyurdu. Vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısı yapılırken Rus istihbaratı FSB, Washington’dan Moskova’da terör saldırısı hazırlığına ilişkin bilgi aldığını doğruladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da güvenlik alarmı verildi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından 31 Ekim'de yayımlanan acil güvenlik uyarısında, Tsaritsıno Müze-Rezervi'nde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açabilecek bir olay konusunda güvenilir tehdit bilgisi alındığı açıklandı.

YERİ DE AÇIKLADILAR

ABD Büyükelçiliği tehdidin bulunduğu noktayı da açık şekilde duyurdu.

Uyarının Moskova'daki Tsaritsıno Müze-Rezervi için geçerli olduğu belirtilirken ABD vatandaşlarından 31 Ekim boyunca bölgeye gitmemeleri istendi.

Büyükelçilik ayrıca kalabalık alanlardan uzak durulması, çevredeki gelişmelerin dikkatle takip edilmesi ve yerel basındaki açıklamaların izlenmesi çağrısında bulundu.

ABD VE RUSYA TEMASA GEÇTİ

Washington'ın elindeki istihbaratı Moskova yönetimiyle de paylaştığı ortaya çıktı.

ABD Büyükelçiliği, tehdide karşı alınacak önlemler konusunda Amerikan yönetiminin Rus makamlarıyla koordinasyon içerisinde olduğunu bildirdi.

FSB'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD'nin açıklamasının ardından gözler Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne çevrildi.

FSB, Amerikan tarafından Moskova'da terör saldırısı hazırlığı bulunduğuna ilişkin bilgi aldığını doğruladı.

Rus istihbaratı açıklamasında ayrıntı paylaşmazken, söz konusu istihbarat üzerine “gerekli çalışmaların yürütüldüğünü” bildirdi.

PARK KAPATILDI VE ÇEVRESİ KORDONA ALINDI

Rus basınında akşam saatlerinde yayımlanan son bilgilere göre Tsaritsıno'nun ziyaretçilere kapatıldığı ve park çevresinin güvenlik çemberine alındığı bildirildi.

ABD'nin açıklamasında muhtemel saldırının yöntemi, saldırıyı gerçekleştirebilecek kişi veya örgüt ya da tehdidin hangi istihbarata dayandığı konusunda ayrıntı paylaşılmadı.

Dolayısıyla şu aşamada bilinen en önemli nokta, ABD'nin somut bir bölge için acil uyarı yayımlaması ve FSB'nin de Washington'dan saldırı hazırlığına ilişkin bilgi geldiğini doğrulaması.

Moskova kaarından döndü: Rusya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktılar
Moskova kaarından döndü: Rusya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktılar

Ekonomi

Moskova kaarından döndü: Rusya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktılar

Moskova’da kritik zirve! Kremlin duyurdu: Putin, Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı ile bir araya geliyor!
Moskova’da kritik zirve! Kremlin duyurdu: Putin, Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı ile bir araya geliyor!

Gündem

Moskova’da kritik zirve! Kremlin duyurdu: Putin, Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı ile bir araya geliyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23