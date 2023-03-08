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Ekonomi CK Enerji Akdeniz Bölgesi çalışanlarından afetzede öğrencilere destek
Ekonomi

CK Enerji Akdeniz Bölgesi çalışanlarından afetzede öğrencilere destek

CK Enerji Akdeniz Bölgesi çalışanlarının 18’inci Uluslararası Runtalya Maratonu’nda afetzede öğrencilerin eğitimlerine destek için koştukları bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 11:41:00 -
CK Enerji Akdeniz Bölgesi çalışanlarından afetzede öğrencilere destek

Kurumdan yapılan açıklamada çalışanların maratonda başarılı performans çizdiklerine işaret edildi. Açıklamada CK Enerji Akdeniz Bölgesi’nde görevli 85 gönüllünün Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere destek olmak amacıyla koştuğu kaydedildi. Kurumun 2017’den bu yana sivil toplum kuruluşlarına destek vermek için Uluslararası Runtalya Maratonu’nda yer aldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu kez maratonun çok farklı bir anlamı var. 6 Şubat günü peş peşe meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ülke olarak büyük bir üzüntü, yas içindeyiz. Türkiye genelinde yaşanan seferberlik ruhu Uluslararası Runtalya Maratonu’nu da sardı. Bu yıl maratonda atılan her adım afetzedelere destek olmak için. 85 kişilik gönüllü takımımız afetzede öğrencilerin eğitimleri ‘Yarıda kalmasın’ diye koştu.”

Açıklamada ayrıca depremlerden etkilenenlere destek olmak için maratona eklenen ‘1 Adım 1 Hayat Koşusu’ adlı 2 kilometrelik parkura yalnızca sistem üzerinden bağış yapanların ücretsiz katıldıkları bilgisi paylaşıldı.

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