Cips standı kaçtı, sahibi kovaladı

Rüzgâra kapıldı, dükkânın önünden ayrılıp yola gidince sahibini peşinden işte böyle koşturdu.

Görüntülerin adresi ordu. Altınordu ilçesinde fırtına etkiliydi. O sıralarda bir bakkalın önündeki bu cips standı rüzgâra daha fazla direnemedi. Olduğu yerden ayrılıp yola doğru gitmeye başladı.

Stant, çok fazla ilerlemeden dükkân sahibi onu yakalamayı başardı, tekrar dükkanının önüne getirdikten sonra ise aynı olay bir daha yaşanmasın diye işini sağlama aldı.