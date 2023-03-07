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Yerel Cips standı kaçtı, sahibi kovaladı
Yerel

Cips standı kaçtı, sahibi kovaladı

Şiddetli rüzgârın etkili olduğu Ordu’da bir marketin güvenlik kamerası ilginç bir görüntü kayda aldı. Rüzgâra kapılan bir cips standı ayaklanarak yola çıktı. Durumu fark eden marketçi ise standı yakalamak için epey çaba sarf etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 08:12:00 -

Rüzgâra kapıldı, dükkânın önünden ayrılıp yola gidince sahibini peşinden işte böyle koşturdu.

Görüntülerin adresi ordu. Altınordu ilçesinde fırtına etkiliydi. O sıralarda bir bakkalın önündeki bu cips standı rüzgâra daha fazla direnemedi. Olduğu yerden ayrılıp yola doğru gitmeye başladı.

Stant, çok fazla ilerlemeden dükkân sahibi onu yakalamayı başardı, tekrar dükkanının önüne getirdikten sonra ise aynı olay bir daha yaşanmasın diye işini sağlama aldı.

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