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Gündem Çipras tatile İstanbul'a geldi! Dimitris Pelkas Çipras ile buluştu
Gündem

Çipras tatile İstanbul'a geldi! Dimitris Pelkas Çipras ile buluştu

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, ülkesinin İstanbul'a tatile gelen eski başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 10:15:00 -
Çipras tatile İstanbul'a geldi! Dimitris Pelkas Çipras ile buluştu

Fenerbahçe'nin Yunan on numarası Dimitris Pelkas, ülkesinin eski Başbakanı ve mevcut ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras ile buluştu.

Yunanistan'ın eski Başbakanı ve mevcut ana muhalefet lideri Aleksis Çipras ailesiyle birlikte üç gün süren İstanbul tatili gerçekleştirdi.

Babası bakan yardımcılığı yapmış

Ortaköy'de Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas ve nişanlısı Kiveli Marda ile bir araya gelen Çipras, İstanbullu Rumların kurduğu Beyoğlu Spor Kulübü'nü de ziyaret etti.

Pelkas'ın nişanlısı Marda'nın babasının Çipras hükümetinde bakan yardımcılığı yaptığı öğrenildi.

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