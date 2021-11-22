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Aktüel Cinsel saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti
Aktüel

Cinsel saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yabancı uyruklu kişinin cinsel istismarına uğramasının ardından ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kız, yaklaşık 4,5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 17:32:00 -
Cinsel saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli-Gebze'de, yabancı uyruklu kişinin cinsel istismarına uğramasının ardından ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kız, yaklaşık 4,5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Pelitli Mahallesi'nde evinin yakınındaki ormanlık alanda yol kenarında, 12 Temmuz'da ağır yaralı halde bulunan A.A, yoğun bakımda tedavi gördüğü özel hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından alınan cenaze, Pelitli Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Genç kızın babası Metin Aydın, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ne olmuştu?

Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk otobüsünden indikten sonra evine doğru yürüyen genç kıza arkadan saldıran ve ormanlık alanda cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu A.M'yi (20) gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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