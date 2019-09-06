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Çinlilerin kiraz ve siyah incire ilgisi artıyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Çinlilerin kiraz ve siyah incire ilgisinin arttığını belirtti.

06 Eylül 2019 Cuma 11:18
Çinlilerin kiraz ve siyah incire ilgisi artıyor

Ege İhracatçı Birlikleri, Hong Kong’ta 4-6 Eylül’de düzenlenen “Asia Fruit Logistica 2019 Fuarı”nda, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin standını ziyaret eden Çinlilerden en fazla kiraz ve siyah incir talebi geldiğini açıkladı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Uzak Doğu ülkelerinden gelen ithalatçıların Türk kirazına ve siyah incirine ilgilerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Çin’de kiraz en çok sevilen meyve. Çin ve Hong Kong’a 6,8 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirdik. Çin kısa sürede kiraz ihracatımızda 4. büyük pazar konumuna yükseldi. Hong Kong’a Türkiye’nin kiraz ihracatı şu ana kadar 2019 yılında yüzde 79’luk artışla 1 milyon 921 bin dolardan, 3 milyon 435 bin dolara yükseldi. Önümüzdeki yıllarda kiraz ihracatımızda Çin, bu ticaretten çok daha büyük pay alacak” dedi. Çinlilerin siyah incire de yoğun ilgi gösterdiklerini aktaran Uçak, 2019 yılında taze siyah incir ihracatının 29 Temmuz’da başladığını, o tarihten bu yana Hong Kong’a 886 bin dolarlık taze siyah incir ihraç edildiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:18
  1. Ege İhracatçı Birlikleri
  2. Hong Kong
  3. Asia Fruit Logistica 2019 Fuarı
  4. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
  5. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak
  6. Uzak Doğu ülkeleri
  7. Türk kirazı
  8. siyah incir

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