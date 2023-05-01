Çinli taykonotlar, Tianzhou-6'yı karşılamaya hazırlanıyor

İnsanlı uzay aracı Shenzhou-15, Çin’in uzay istasyonunun inşası kapsamında Kasım 2022’da uzaya gönderildi.

Çinli taykonotlar Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu, dün itibarıyla uzaydaki görevlerinde beş ayı geride bıraktı. Üç taykonot, görevlerine bir ay daha devam edecek.

Taykonotlar, uzaya gönderilecek Tianzhou-6’yı karşılamak üzere, Tianzhou-5 uzay kargo aracının içinde gerekli düzenlemeleri yapıyor.

Hazırlıklar kapsamında bazı eşya ve malzemeler Tianzhou-5’e taşınırken, bir kısmı ise uzay istasyonunda saklandı.

Yakın tarihte uzay istasyonundan ayrılması beklenen Tianzhou-5’teki malzemelerin, aracın atmosfere tekrar girişi esnasında yanarak yok edilmesi planlanıyor.

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Tianzhou-6 kargo uzay aracının ise Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roketiyle mayıs ayında fırlatılması öngörülüyor.