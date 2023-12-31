Çinli firma insansı robotu beğeniye sundu!

Tanıtım videosu yayınlanan model, açıklamaya göre pazara çıkarıldığı zaman yaklaşık 90 bin dolara alınabilecek.

180 cm boyunda ve 47 kg ağırlığında olduğu açıklanan robot, 30 kg yük taşıyabiliyor ve şirketin kendi geliştirdiği 360 Nm’lik M107 motorlarıyla donatılan eklemleri geniş bir esneklikle çalışabiliyor. Henüz elleri bulunmayan ancak Unitree tarafından yapılan açıklamaya göre esnek parmaklara sahip özel elleri geliştirme aşamasında olan robot, kafasındaki Intel RealSense D435i kamera sistemiyle çevresini derinliğiyle beraber algılayabiliyor ve aynı zamanda bir LiDAR da taşıyor.

Saniyede 5 metre koşacak!

15-Ah (864-Wh) batarya ile donatılan ancak henüz maksimum kullanım süresi açıklanmayan robot, bozuk arazilerde saniyede 1.5 metre yol alabiliyor, düzgün arazide ise saniyede 5 metre koşabileceği aktarılıyor.

Denge konusunda sorunu olmayan ve Boston Dynamics’in robotu Atlas gibi darbelere dayanabilen insansı robot Unitree H1, henüz prototip aşamasında yer alıyor, firma ticari çıkışı 3 ila 10 yıl içerisinde yapmayı hedefliyor.

Kaynak: LOG

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