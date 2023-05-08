Çinli dev şirket İflas etti! Teknoloji devi apar topar konkordato talep etti! Kriz ve yeni iflas dalgası yayılıyor

Teknoloji devi Tencent’in yatırımcısı olduğu blockchain teknolojisi şirketi Everledger, yatırımcı fonu bulamadığı için iflas ve tasfiye davası açtı.

Yerel bir ajansın yakın tarihte yayınlanan haberine göre, elmas, değerli madenlerin yanı sıra üst düzey moda, sanat gibi lüks ürünleri takip eden bir blockchain olan Everledger, beklenen son finansman turunun gerçekleşmemesi üzerine tasfiye süreci için mahkemeye başvurdu. Tasfiye kapsamında, ilk alacaklı toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz yıllarda 55 milyon dolara yakın hibe ve yatırım alan projenin son 18 ayda mali anlamda problemlerle boğuştuğu belirtildi. Şirketin 31 Mart tarihinde personellerine işten çıkarma bildirimleri yolladığı ve 24 Nisan tarihinde yönetime VincentsCharteredAcoounts’ın yönetici olarak atandığı hatırlatıldı.

Şirketin kurucusu Leanne Kemp konu hakkında verdiği demeçte, beklenen finansman turunun gerçekleşmemesi üzerine paydaşların çıkarlarını korumak için zor ve kritik bir karar alındığını ifade etti.

Kemp, 8 yılını doldurmuş şirketin karlı hale gelebilmesi için ihtiyaç duyduğu sermayeyi güvence altına almak için bağlayıcı bir yatırım anlaşması olduğunu söyledi. Kurucu, şirketin yatırımları boşa çıkaran bir girişim olmadığını düşündüğünü ve bu yatırım turunun esasında karlılık öncesi son yatırım turu olarak planlandığını dile getirdi. Kemp şirketin yönetilme biçimi hakkında şu ifadelerde bulundu:

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Kesinlikle, sermaye kullanımımız ve operasyonel ayak izimiz kontrollü bir büyüme planı kapsamında yönetim kurulunun vizyonuyla tamamen uyumluydu. Bu çok hızlı ölçeklenen ve risk sermayesi alarak 18 ayda yatırımları boşa çıkaran bir şirket değil.