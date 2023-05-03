Çinli araştırmacılar, enerji depolamasını artırmak için yeni iyon zarı tasarlıyor

Araştırma, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Profesör Xu Tongwen ve Profesör Yang Zhengjin tarafından yürütüldü ve sonuçlar bu hafta Nature dergisinde yayınlandı. İyon taşıma zarları, akış pilleri ve yakıt hücreleri gibi elektrokimyasal cihazların veya ekipmanların önemli bir bileşeni. Şarj ve deşarj işlemleri sırasında iyonların geçmesine izin vermenin yanı sıra kısa devreleri önlemek için pozitif ve negatif elektrotlar arasındaki aktif maddelerin transferini de engelliyorlar.

Araştırma ekibinden Prof. Xu çalışmadan elde edilen sonucu, “Tıpkı elekle kum elemek gibi… En iyi elek, kaba kumu bloke edebilen (seçicilik) ve ince kumun hızla geçmesine izin veren (iletkenlik) elektir. Ancak elek küçük olduğunda ince kum yavaş akar, büyük elekler ise hem kaba hem de ince kumun geçmesine izin verir” şeklinde yorumladı. Xu, iyon zarları üzerindeki araştırmanın odak noktasının, zarda yalnızca “ince kumun” hızlı bir şekilde geçmesine izin veren verimli kanallar oluşturmak olduğunu söyledi.

Ekip, araştırmalarında yenilikçi bir şekilde, nanometre altı iyon kanallarına sahip mikro gözenekli bir çerçeveli iyon membran malzemesi tasarladı ve kanalları kimyasal olarak değiştirdi. Araştırma makalesinin özetine göre, yeni zar türü neredeyse sürtünmesiz iyon akışı sağlıyor. Bu membran ile birleştirilmiş bir akış pilinin şarj ve deşarj akım yoğunluğu, benzer ürünlerin mevcut değerinin beş katından daha fazla olan santimetre kare başına 500 miliampere ulaşabilir.