Çin’in 11 aylık elektrik tüketimi, 8 trilyon KwH’i aştı

Birincil sektörde (tarım ve diğer doğal kaynaklar) kullanılan elektrik yıl bazında yüzde 12,2 oranında artarken, ikincil sektörde (endüstri ve imalat) ve üçüncül sektörde (hizmetler) tüketilen elektrik enerjisi miktarı, yine yıl bazında, sırasıyla yüzde 9,8 ve yüzde 20,9 oranlarında büyüdü.

Öte yandan, hanelerde kullanılan elektrikte, yıl bazında yüzde 10 kadar bir büyüme kaydedilerek bu yılın kasım ayında 93,6 milyar kilovat saate ulaşıldı. Toplam olarak ele alındığında yılın ilk 11 ayı zarfında ülkenin elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 oranında artarak yaklaşık 8 trilyon 400 milyar kilovat saate ulaşmış oldu.



(CGTN TÜRK)