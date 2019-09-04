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Çin’e fındık ihracatı artıyor

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İlyas Edip Sevinç, Çin’e yapılan fındık ihracatının ivme kazandığını belirterek, “2019-2020 sezonunda Çin’e yönelik fındık ihracatının 10 bin ton iç fındık seviyelerine yükselmesini bekliyoruz” dedi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:19
Çin’e fındık ihracatı artıyor

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İlyas Edip Sevinç, Çin’e yapılan fındık ihracatının ivme kazandığını belirterek, “2019-2020 sezonunda Çin’e yönelik fındık ihracatının 10 bin ton iç fındık seviyelerine yükselmesini bekliyoruz” dedi.


01 Eylül 2018-31 Ağustos 2019 dönemini kapsayan 2018-2019 fındık ihracat sezonunda 269 bin 400 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiğini, bu ihracat karşılığında 1 milyar 592 milyon ABD Doları döviz girdisi sağlandığını belirtti.


Sevinç, 2018/19 sezonunda gerçekleştirilen 269.400 ton/iç fındık ihracatının yüzde 43.4’üne tekabül eden 116 bin 951 ton/iç fındığın işlenmiş olarak ihraç edildiğini kaydetti.


Sevinç, daha önce Fındık Tanıtım Grubu olarak faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubu tarafından yapılan çalışmalar incelendiğinde 2018-2019 sezonunda bir önceki sezona göre miktar bazında ABD’ye yapılan fındık ihracatında yüzde 5 Japonya’ya yüzde 3, Çin Halk Cumhuriyeti’ne yüzde 19 ve Hindistan’a ise yüzde 173 oranında bir artış olduğunu belirtti. Sevinç, “Çin’e geride bıraktığımız sezon 8 bin ton iç fındık ihracatı yapıldı. Çin’e yönelik ihracat önemli bir ivme kazandı. En fazla fındık ihraç edilen 7. ülke oldu. İhracat artışı istikrarlı bir hale geldi. Artışın bu şekilde devam etmesi halinde 2019-2020 sezonunda Çin’e yönelik fındık ihracatının 10 bin ton iç fındık seviyelerine yükselmesini bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:19
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