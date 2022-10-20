Çin’den yeni keşif! Tam 50 milyar metreküpü

Yeni Akit Ankara

Çin Uluslar arası Radyosu’nun haberine göre keşfedilen Baodao 21-1 doğal gaz sahası, Hainan Adası’nın güneydoğusundaki derin su bölgesinde bulunuyor. Maksimum çalışma derinliği 1500 metreden ve delme derinliği 5 bin metreden fazla. Bu doğal gaz sahası, Çin’in derin deniz gaz sahası Shenhai-1’den yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta ve deniz jeolojik koşulları son derece karmaşık.

Açık deniz petrol ve doğal gaz arama alanında, derinliği 300 metreden fazla olan suya genellikle derin su denir ve derinliği 3 bin metreden fazla olan kuyular derin kuyular olarak tanımlanıyor.