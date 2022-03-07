Çin’den, Ukrayna halkına destek için 6 maddelik öneri paketi

YENİ AKİT ANKARA

Çin’in tutumunu defalarca yinelediğine işaret eden Wang Yi, Ukrayna’daki gerginliğe karmaşık nedenlerin yol açtığını ve sorunun çözümü için soğukkanlılık gerektiğini vurguladı. Wang Yi, Birleşmiş Milletler Tüzüğü ve ilkelerinde ısrar edilmesi, tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğünün güvence altına alınması, diyalog ve müzakereler yoluyla barışçı çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.

İşte Çin’in 6 maddelik öneri paketi:

Ukrayna’da büyük çaplı insani krizin ortaya çıkmasının önlenmesi için, Wang Yi 6 maddelik öneri ortaya koydu:

1. İnsani yardımlarda tarafsızlık ve adalet ilkesinde ısrar edilmeli, insani meselenin siyasallaştırılması önlenmeli;

2. Ukrayna’da evsiz barksız kalanlar uygun şekilde yerleştirilmeli;

3. Sivillerin can güvenliği sağlanmalı, Ukrayna’da ikincil insani felaketin ortaya çıkması önlenmeli;

4. İnsani yardım sorunsuz ve güvenli şekilde ulaştırılmalı. Hızlı, güvenli ve engelsiz insani erişim sağlanmalı;

5. Ukrayna’daki yabancıların güvenliği güvence altına alınarak bu ülkeden güvenli şekilde ayrılmalarına izin verilmeli, yurtlarına dönmelerine yardım sağlanmalı;

6. Birleşmiş Milletler’in Ukrayna’ya yardım konusunda eşgüdüm rolü ve kriz koordinatörünün çalışması desteklenmeli.

Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin’in krizin çözümü için çabaları sürdüreceğini ifade etti. Wang Yi ayrıca, Çin Kızılhaç Derneği’nin Ukrayna’ya yardım malzemeleri sağlayacağını açıkladı.