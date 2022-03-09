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Dünya Çin'den, Türkiye'deki Rusya-Ukrayna görüşmesine destek
Dünya

Çin'den, Türkiye'deki Rusya-Ukrayna görüşmesine destek

Çin, Rusya'nın başlatmış olduğu askeri harekatın sonlanması için diyaloğu kolaylaştıracak tüm çabaları desteklediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 16:16:00 -
Çin'den, Türkiye'deki Rusya-Ukrayna görüşmesine destek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Antalya Diplomasi Forumu marjında yarın Türkiye'de yapacakları görüşmeye ilişkin sorusunu yanıtladı.

Çin'in barış için diyaloğu ve müzakereleri kolaylaştıracak tüm çabaları desteklediğini ifade eden Sözcü Cao, "Umarız taraflar, gerilimin düşürülmesi ve Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne yönelik çabalara hız verir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatifiyle yürütülen görüşmelerin ardından Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının, 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu marjında, Türkiye'nin de katılımıyla üçlü görüşme gerçekleştirmeyi kabul ettiklerini duyurmuştu.

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