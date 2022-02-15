Çin’den Kovid-19’a karşı ‘depo’ hamlesi

Yeni Akit Ankara

Piyasa Düzenleme Kurumu açıklamasına göre, söz konusu depolarda, ithal edilmiş soğuk zincir gıda ürünlerinin belirli prosedür uyarınca dezenfeksiyon ve testleri gerçekleştirilecek. Devlet Piyasa Kontrol Yönetimi’ne göre gıdalar, ancak bu depolarda resmi onaydan geçtikten sonra piyasaya sürülebilecekler.

İthal gıdalar için yapıldı

İthal gıdalar için yapılan bu depolar, acil durumlarda ithal soğuk zincir ürünlerinin işlenmesini kolaylaştırmak ve maliyetleri düşürmek suretiyle, Kovid-19 potansiyel nakil kanallarını keserek bu alanda önemli bir rol oynayacak. İthal edilmiş soğuk zincir gıdalarını belirlemek amacıyla Aralık 2020’de ulusal bir platform uygulamaya konmuştu. Bunlar, büyükbaş hayvan eti, kümes hayvanları ve deniz ürünleri gibi belli başlı ithal soğuk zincir gıdalarını içeriyordu.