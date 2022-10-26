Çin’den Avrupa kıtasına bir ilk

Yeni Akit Ankara

Bildiri, bu sevkiyatın Avrupa Birliği’ne ihraç edilen ilk Çin yapımı vagonlar olduğunu belirtiyor. Bu arada teslimat tarihinin KOVID-19 salgını yüzünden bir hayli ertelenmiş bulunduğu da dikkate getiriliyor. CRRC Tangshan’ın Başkanı Zhou Junnian, salgının olumsuz etkisi nedeniyle ilk trenin üretimine ancak Kasım 2021’de başlandığını ve bunların hızlı çalışılarak sekiz ayda tamamlandığını açıkladı. 49,57 milyon avro tutarındaki sözleşme Ocak 2020 tarihinde imzalandığında bir-iki trenin 2021 yılında, geri kalanın da 2023 yılına teslim edileceği planlanıyordu.

Çinli üretici şirket, her bir trenin maksimum 346 yolculuk bir kapasiteye sahip olduğunu ve saatte 80 kilometre hız yapabildiğini bildirdi. Bu trenler Porto kentinde henüz inşaatı bitirilmemiş iki hat üzerinde hizmet görecek.

Öte yandan Portolu yetkililer CRRC Tangshan’ı, tren ve özellikle yüksek hızlı tren ve metro araçları üretiminde uzun bir geçmişe ve tecrübeye sahip bir Çin firması olarak tanıtıyor. Gerçekten de adı geçen firma, Beijing’de yerleşik olup 180 bin işçi istihdam eden dünyanın en büyük raylı sistem üreticisi.