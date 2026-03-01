  • İSTANBUL
İran'a açılan sınır kapısı geçişlere kapatıldı! Sadece gidenlere izin veriliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İran’a açılan Esendere Sınır Kapısı, bölgede tırmanan gerilim nedeniyle yolcu ve araç geçişlerine kapatıldı. Sınır kapısında sadece ülkelerine dönmek isteyen vatandaşların geçişine izin veriliyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası sınır bölgesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İran makamlarının Urmiye-Sero Gümrük Kapısı'nı kapatma kararının ardından Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı’nda da ticari ve sivil trafik durduruldu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesi üzerine ilan ettiği 40 günlük yas kapsamında sınırın İran tarafına siyah bayraklar asıldığı görüldü. Güvenlik gerekçesiyle genel trafiğe kapatılan sınır hattında sadece ülkelerine dönmek isteyen vatandaşlar için istisnai bir süreç işletiliyor. Buna göre İran’da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye girişine, Türkiye’de bulunan İran vatandaşlarının ise kendi ülkelerine geçişine kontrollü olarak müsaade ediliyor.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Esendere Beldedi Merkez Muhtarı Murat Baran, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "İran tarafınca sınır kapısına getirilen kısıtlama sonrası geçişler durma noktasına geldi. Şu an sadece karşılıklı olarak vatandaşların kendi ülkelerine dönmelerine izin veriliyor. Temennimiz bölgedeki durumun bir an önce sakinleşmesidir" dedi.

