Mansur Yavaş'tan Ankara’ya 'asrın yatırımı'!

Ankara trafiğinin 20 dakikalık mesafeleri 40 dakikaya çıkardığı, çevre yolu bağlantılarının yetersiz kaldığı ve havalimanı metrosunun hala hayal olduğu bir ortamda, Mansur Yavaş yönetiminin "hizmet" diye duba reklamı yapması "trajikomik" bir belediyecilik örneği olarak kayıtlara geçti.

Hafriyat döküm sahalarına %100 zam yapıp esnafı çamura mahkum eden, milyarlarca lirayı konserlere ve bitmeyen projelere akıtan zihniyetin, Başkent'in devasa sorunlarını plastik dubalarla çözeceğini sanması Ankaralıları isyan ettirdi.

Sosyal medyada "Duba belediyeciliği" olarak tiye alınan bu hamle, CHP vizyonunun plastik duba seviyesine kadar gerilediğinin en somut kanıtı oldu.