Gündem Rusya’nın Akkuyu sinsi planı mı? Müstafi Amiral Yaycı’dan tüyleri diken diken eden nükleer uyarısı!
Gündem

Rusya'nın Akkuyu sinsi planı mı? Müstafi Amiral Yaycı'dan tüyleri diken diken eden nükleer uyarısı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, katıldığı televizyon programında Rusya-İsrail ilişkileri ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) üzerinden Türkiye'yi bekleyen sinsi tehlikelere karşı adeta feryat etti.

Yaycı, Rusya ile İsrail’in sarsılmaz birer "stratejik müttefik" olduğunu vurgulayarak, Suriye’de Türkiye’ye hava sahasını kapatan Rusya’nın, işgalci İsrail’e her türlü kolaylığı sağladığının altını çizdi. İşte Yaycı'nın o çarpıcı değerlendirmeleri:

Rusya ve İsrail Sarsılmaz Ortak: Rusya'nın, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı derin bir sessizliğe büründüğünü belirten Yaycı, bugüne kadar tek bir Rus askerinin İsrail unsurlarına karşı hamle yapmadığını hatırlattı.

 

Akkuyu’da Şüpheli Hisse Satışı: Pentagon’a yakınlığıyla bilinen "Türk düşmanı" Michael Rubin ve FETÖ mensuplarının "İran'dan sonra hedef Türkiye ve Akkuyu" söylemlerini yaydığı bir dönemde, Rusya’nın santraldeki %49’luk hissesini aniden satışa çıkarması kafalarda soru işareti bıraktı.

Finansman Kılıfı mı?: Rosatom’un hisse satışına gerekçe olarak "finansman ve likidite" sorunlarını göstermesine rağmen, Yaycı bu hamlenin arkasında daha derin stratejik hesaplar olabileceği konusunda kamuoyunu uyardı.

 

Küresel Tehdit Kapıda: Türkiye’nin nükleer yatırımlarını hedef alan uluslararası odakların, Akkuyu üzerinden Türkiye’yi bir "terör rejimi" gibi göstermeye çalıştığı ve olası bir İsrail-Türkiye çatışması için zemin hazırladığı iddia edildi.

