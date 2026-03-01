  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Pezeşkiyan'dan katil ittifaka sert uyarı: Ektiğiniz utançta boğulacaksınız
Dünya

Pezeşkiyan’dan katil ittifaka sert uyarı: Ektiğiniz utançta boğulacaksınız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pezeşkiyan’dan katil ittifaka sert uyarı: Ektiğiniz utançta boğulacaksınız

İran tarihinin en ağır imtihanlarından birini verirken, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kameralar karşısına geçerek sarsılan ülkesine ve dünyaya kararlılık mesajı verdi. Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında şehit düşmesini "büyük bir felaket" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, düşman bloğuna "ektiğiniz utançta boğulacaksınız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kalleş saldırıda hayatını kaybeden Hamaney’in ardından halka seslendi. ABD ve İsrail’e "Bu eylem size sadece utanç getirecek" diyen Pezeşkiyan, ordunun düşman üslerini imha etme konusundaki kararlılığının sürdüğünü vurguladı. Anayasa’nın 111. maddesi uyarınca Geçici Liderlik Konseyi’nin göreve başladığını duyuran Cumhurbaşkanı, halkı camilere ve sokaklara çağırarak birlik mesajı verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail-ABD saldırılarında hayatını kaybeden Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in ardından halka seslenerek, "İran Silahlı Kuvvetleri, düşman üslerini hedef alıp etkisiz hale getirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve sürdürmeye devam edecektir. Düşmanları her zamanki gibi hayal kırıklığına uğratacaklardır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ve ABD’nin ortak saldırılarında hayatını kaybeden Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in ardından halka seslendi. Hamaney’in ölümünü "ülke için büyük bir felaket" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "ABD ve İsrail şunu bilmelidir ki, bu eylemin onlara kazandıracağı tek şey utanç olacaktır. Bugün bu büyük şehidin vefatının yasını tutan aziz milletimiz, camilerde ve sokaklarda varlık göstererek düşmanların sinsi planlarını el ele verip boşa çıkarmalıdır" ifadelerini kullandı.

“SİLAHLI KUVVETLER KARARLILIKLA HAREKET EDİYOR”

Anayasa’nın 111’inci maddesi kapsamında Geçici Liderlik Konseyi’nin göreve başladığını belirten Pezeşkiyan, "Allah’ın yardımıyla İmam’ın, aziz liderimizin ve dünyadaki tüm hak arayanların yolunu güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. İran Silahlı Kuvvetleri, düşman üslerini hedef alıp etkisiz hale getirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve sürdürmeye devam edecektir. Düşmanları her zamanki gibi hayal kırıklığına uğratacaklardır" ifadelerini kullandı.

BİRLİK VE DUA ÇAĞRISI

Hamaney’in ruhunun şad olmasını ve onun yolundan gidenlerin başları dik şekilde yollarına devam etmeleri temennisinde bulunan Pezeşkiyan, "Allah’ın bizleri ülkenin değerli insanlarına karşı mahcup etmemesi ve hak ile adalet yolunda dosdoğru yürüyenlerden kılması için dua edin" dedi.

Yorumlar

Saffet

Dede demek peyganber soyundan gelen kişidir İRAN degil İSLAM ALEMİDE PEYGAMBER EFENDİMİZ SOYUNDAN GELEN HAMENEYİ KORUYAMAMIŞTIR diye düşünüyorum

Vatandas

Ne kadar çok üzücü değilmi 90 milyon İran bir tane desen uçak ksldıramıyor hala cumhurbaşkan ları tehdit savuruyor dini lideriniz üst düzey insanlarsınız ve komutanların ız ölüyor daha ne bekliyorsunuz
