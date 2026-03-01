  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamaney suikastı sonrası ilk temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü Bebek katili Netanyahu ve Trump’a tek kelime yok! Koşun Koşun Özgür Demirtaş demokrasi dersi veriyor Uluslararası hukuk bir kez daha paspas oldu! AB’den Hamaney’in vurulmasına övgüler Dışişleri’nden gurbetçilere hayati çağrı! Türk vatandaşları için 7/24 kırmızı alarm verildi İran savaşı AB’ye taşıdı: Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine füzeli saldırı İran dediğini yaptı! Petrol tankeri vuruldu! İran’da mahşeri kalabalık: Hamaney’in ardından yüz binler intikam için yürüyor! Gözyaşı ve öfke sokağa taştı İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin Hamaney suikastına Rusya'nın tepkisi gecikmedi: Putin’den katil ABD-İsrail'in hain saldırılarına sert açıklama ABD-İsrail Tahran'daki Kızılay binası ile hastaneleri vurmaya başladı
Gündem Trump’tan kan donduran itiraf! Katliam planlanandan daha hızlı ilerliyormuş
Gündem

Trump’tan kan donduran itiraf! Katliam planlanandan daha hızlı ilerliyormuş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’tan kan donduran itiraf! Katliam planlanandan daha hızlı ilerliyormuş

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da sivil masumların kanını döken ve bölgeyi ateşe veren kalleş saldırıların "planlanandan daha öte" bir hızla ilerlediğini savunarak küresel bir zorbalığa imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların "planlanandan daha öte düzeyde" ilerlediğini bildirdi.

CNBC haber kanalı, telefonla ulaştığı Trump'ın İran'a yönelik saldırılar hakkındaki görüşlerine yer verdi.

Haberde Trump'ın, İran'daki yönetimi, "çok şiddet yanlısı, tarihteki en şiddet yanlısı rejimlerden biri" olarak nitelediği ve "Sadece kendimiz için değil, dünya için de görevimizi yapıyoruz. Ve her şey planlananın ötesinde ilerliyor." dediği aktarıldı.

Ayrıca haberde ABD Başkanı'nın, çatışmayı sona erdirmek için olası bir çıkış yoluna değindiği ve bunun birçok değişkene bağlı olduğunu söylediği kaydedildi.

Bununla birlikte Trump'ın, "Şu anda işler çok olumlu bir şekilde, çok olumlu bir şekilde gelişiyor." ifadelerine yer verildi.

 

- ⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

Gündem

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

İran’a yönelik operasyonda ABD askerlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var
İran’a yönelik operasyonda ABD askerlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var

Gündem

İran’a yönelik operasyonda ABD askerlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var

Bölgeyi ateşe veren kalleş saldırıda B-2 hayalet uçakları kullanıldı! ABD’den İran’a nükleer darbe girişimi
Bölgeyi ateşe veren kalleş saldırıda B-2 hayalet uçakları kullanıldı! ABD’den İran’a nükleer darbe girişimi

Gündem

Bölgeyi ateşe veren kalleş saldırıda B-2 hayalet uçakları kullanıldı! ABD’den İran’a nükleer darbe girişimi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Çocuk sapık katilleri
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23