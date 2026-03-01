  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bölgeyi ateşe veren kalleş saldırıda B-2 hayalet uçakları kullanıldı! ABD'den İran'a nükleer darbe girişimi

ABD ve terör şebekesi İsrail’in İran’a yönelik başlattığı alçak saldırıların perde arkasındaki detaylar netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait radar tarafından tespit edilemeyen B-2 Spirit hayalet bombardıman uçakları, İran’ın en stratejik nükleer ve askeri tesislerini hedef aldı.

ABD'li yetkililer, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarında B-2 bombardıman uçaklarını kullandığını doğruladı.

Amerikan Fox News kanalına açıklama yapan ABD'li savunma yetkilisi, B-2 uçaklarının İran saldırılarında kullanıldığı iddialarını değerlendirdi.

Yetkili, söz konusu uçakların kullanıldığını doğrularken, 4 adet B-2 bombardıman uçağının ABD'den İran'a gidip geldiğini ve "İran'daki yer altı balistik füze tesislerine düzinelerce 1 tonluk bombalardan attığını" ifade etti.

