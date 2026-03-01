  • İSTANBUL
Ekonomi Bakan Şimşek’ten piyasalara güven mesajı: Ekonomimiz şoklara karşı dirençlidir
Bakan Şimşek'ten piyasalara güven mesajı: Ekonomimiz şoklara karşı dirençlidir

Bakan Şimşek'ten piyasalara güven mesajı: Ekonomimiz şoklara karşı dirençlidir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un işlemlere kapatılacağı iddialarına ilişkin, "Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyoruz. Ekonomimize olası etkilerini, tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz, ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir" dedi.

Orta Doğu’da çok sıcak gelişmeler oluyor. Ekonomi dünyası da bu gelişimleri yakından izliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiasını yalanladığı açıklamasını alıntılayarak, paylaşım yaptı.

Jeopolitik gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Şimşek şunları aktardı:

"Ekonomimize olası etkilerini, tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

Yorumlar

İ. Keskin

Maşallah, gözlerinde de sözlerinde de şimşekler çakıyor.

Emir Timur

E ticaret i yaygınlaştırılması gerekiyor sayın şimşek Anadolu halkının ürettiği ürünler dünyaya satilmalı üreten Türkiye modeli ön planda tutmak gerekir markalar oluşturmalıyız şehirler arası fuarlar yaygın olmalı sosyal adaleti gözetmek gerekir birde dış dünyaya açılan Türkiye olmalı hersene bu asgarî ücret muhabbeti nedir bunu çözmek önemli tek seferde çözelim bu emekli durumu zam hak neyse verelim seçimlerde cumhur ittifakı güçlü çıkmalı sayın şimşek bey ticaret şirket kuruluşlari kolay kurulmalı dış yatırımcı çekmek fon sağlamak güçlü bankacılık sistemini kurmak Türkistan da Türki devletler ile Ortadoğu müslüman coğrafya da fon oluşturma bankalar kurma girişimci destekleri oluşturma vergide adil olma vs çok konuşulacak konu var haaaa birde benim sevdiğim akit gazetesi TV dahilinde bolca reklam verile müsiad kardeşler babayigitler reklam bana göre az büyük kanal yapalım ve cumhur ittifakı bileşenleri kanalları da dahil doğu abinin kanalı da unutmayın yani demem o ki seçimlerde güçlü çıkmalıyız halkın arasına iyicene girin ebed devlet ebed Türk istiklâli güçlü olmak zorundayız kardeşlerim gün güç ve birlik zamanı her daim ileri gidecek rotada yatırım projeleri insan odaklı olmak zorundayız Allah bizimle beraberdir diyoruz
