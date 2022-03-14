Çin’den ABD’ye şok 'Ukrayna' suçlaması: Tehlikeli virüsler bulundu

YENİ AKİT ANKARA

Konuya ilişkin Çin Uluslar arası Radyosu tarafından yapılan haberde, “ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland daha önce yaptığı açıklamada “Ukrayna’da biyolojik laboratuvarlarımız var. Rus ordusunun onları kontrol etmeye çalışıyor olabileceğinden oldukça endişeliyiz” ifadelerini kullandı. ABD, Ukrayna’da bulunan 30 biyolojik laboratuvarda biyolojik savaşlarla ilgili yoğun araştırmalar yürüttü. Ancak daha şaşırtıcı olan, Pentagon 30 ülkede 336 biyolojik laboratuvarı kontrol etti. ABD’nin bu laboratuvarlarda sürdürdüğü biyolojik araştırmalar da gizemini koruyor” ifadelerine yer verildi.