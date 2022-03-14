Çin’den ABD’ye şok 'Ukrayna' suçlaması: Tehlikeli virüsler bulundu
Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla sürerken Çin’den ABD’ye yönelik bir suçlama dünya diplomasi kulislerini hareketlendirdi. Çin’den yapılan açıklamada, “Rusya-Ukrayna çatışması sürerken, ABD’nin dünya genelinde kurduğu 336 biyolojik laboratuvar tüm dünyanın dikkatini çekti. Alınan bilgilere göre, Pentagon tarafından Ukrayna’da tesis edilen 30 biyolojik laboratuvarda çok sayıda tehlikeli virüs bulundu” denildi.
YENİ AKİT ANKARA
Konuya ilişkin Çin Uluslar arası Radyosu tarafından yapılan haberde, “ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland daha önce yaptığı açıklamada “Ukrayna’da biyolojik laboratuvarlarımız var. Rus ordusunun onları kontrol etmeye çalışıyor olabileceğinden oldukça endişeliyiz” ifadelerini kullandı. ABD, Ukrayna’da bulunan 30 biyolojik laboratuvarda biyolojik savaşlarla ilgili yoğun araştırmalar yürüttü. Ancak daha şaşırtıcı olan, Pentagon 30 ülkede 336 biyolojik laboratuvarı kontrol etti. ABD’nin bu laboratuvarlarda sürdürdüğü biyolojik araştırmalar da gizemini koruyor” ifadelerine yer verildi.