Çin’de şiş kebap çılgınlığı!

Turizmin canlanması nedeniyle, 2023 yılının ilk çeyreğinde Zibo kentinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında artarak 105 milyar 770 milyon yuanı (yaklaşık 15 milyar 550 milyon dolar) buldu. Zibo kebaplarının popüler olması, Çinli tüketicilerin salgının ardından serbest seyahat ve tüketime yönelik heveslerini gösterdi.

Çin hükümetinin ileri sürdüğü 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı’na göre, ülkede iç ve dış olmak üzere ikili sirkülasyona dayalı ekonomik kalkınma modeli oluşturulacak. Söz konusu ekonomik kalkınma modelinin oluşturulması için insanlar ve kargoların dolaşımının gerçekleştirilmesi gerekiyor. İstatistiklere göre, 2023 yılının Bahar Bayramı sırasında Çinlilerin yaptığı seyahatlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,5 oranında artarak 4 milyar 733 milyonu buldu. 1 Mayıs bayramında Çinlilerin yaptığı seyahatlerin sayısı, 2019 yılındakinin yüzde 119,09’una ulaşarak 274 milyonu buldu. Turizm gelirleri ise 2019 yılındakinin yüzde 100,66’sına ulaşarak 148 milyar 56 milyon yuan oldu.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir habere göre, Çin’de salgınla mücadele önlemlerinin gevşetilmesi nedeniyle insanlar restoran, alışveriş merkezi ve turizm yerlerine akmaya başladı. Çin ekonomisi bundan fayda gördü. Tüketimin artışı, yılın ilk çeyreğinde Çin’in GSYİH’sının yüzde 4,5 oranında artmasının önemli bir nedenidir. Havanın ısınmasıyla Çin ekonomisi canlanmaya devam edecek.

Diğer yandan, Çin’de yurt dışı gezisinin yeniden başlatılması nedeniyle sınır giriş-çıkışı yapanların sayısı istikrarlı olarak arttı. 1 Mayıs tatilinde, ülkede sınır giriş-çıkışı yapanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, 2,2 kat artarak 6 milyon 265 bine ulaştı. Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerinde, alışveriş yapan Çinli turistler artmaya başladı.

2023 yılının ilk çeyreğinde, Çin’in dış ticareti de istikrarlı gelişti. Çin’in ihracat hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 oranında artarak 5,65 trilyon yuana, ithalat hacmi ise yüzde 0,2 oranında artarak 4,24 trilyon yuana ulaştı.

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