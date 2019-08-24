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Cinayet zanlılarını çelişkili ifadeleri ele verdi

Burdur'da bir çobanın öldürülmesiyle ilgili çelişkili ifadeler verince gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:50
Cinayet zanlılarını çelişkili ifadeleri ele verdi

BURDUR (AA) - Burdur'da bir çobanın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ailenin yanında çobanlık yapan İlyas Akdağ'ın (33), 23 Haziran'da Burdur Gölü'ne yakın arazide öldürülmüş olarak bulunmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, Akdağ'ın yanında çalıştığı aile fertlerini çapraz sorguya aldı.

Verilen çelişkili ifadeler sonrası A.K, U.K, S.K ve N.N.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K ile U.K çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. S.K. ve N.N.K ise serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:50
  1. Burdur
  2. cinayet
  3. Gökçebağ
  4. İlyas Akdağ
  5. tutuklama

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