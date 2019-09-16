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Cinayet sanığı muhtarın cezası 32 yıldan 16 yıla düştü

Kayseri’de arazisine moloz yığını döken 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 32 yıl ceza alan sanık muhtara verilen cezayı istinaf bozdu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:42
Cinayet sanığı muhtarın cezası 32 yıldan 16 yıla düştü

Kayseri’de arazisine moloz yığını döken 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 32 yıl ceza alan sanık muhtara verilen cezayı istinaf bozdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde yeniden yargılanan sanığa haksız tahrik indirimlerince 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


13 Nisan 2018’de Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi’nin muhtarı Sezgin E. (55) ile arazisine inşaattan çıkan hafriyatı döken kepçe operatörü Erhan Emektar (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Sezgin E, Emektar’a tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erhan Emektar, kurtarılamadı. Emektar’ın yanında bulunan Şaban D. ise bacağından yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sezgin E’yi gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


13 Mart 2019’da Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Sezgin E.’ye yargılandığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan 25 yıl, ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 5 yıl ve ‘silahla tehdit’ suçundan ise 2 yıl olmak üzere toplam 32 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatı Emre Ayan, itiraz ettiği kararı istinafa taşıdı.


Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi itirazı değerlendirerek yerel mahkemenin verdiği kararı bozup, duruşmalı davanın yeniden görülmesine karar verdi. Ankara BAM 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada taraflar ve avukatlar Kayseri 5.Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır olurken, sanık Sezgin E. güvenlik nedeniyle Bünyan Cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.


Tutuklu sanık Sezgin E. mahkemede kendi arazisine moloz döken kişilerin ağır hakareti ile karşılaştığını belirterek, “Asla öldürmek kastım olmadı, istesem kafalarına sıkardım. Evime gelip karıma kızıma hakaret ettiler, bir kolum olmamasına rağmen beni darp etmeye hem de küçük kızım yanımdayken kalkıştılar. Ölüm olduğu için çok üzgünüm” diye konuştu.


Ankara BAM 1.Ağır Ceza Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık Sezgin E.’ye yerel mahkemenin uygulamadığı haksız tahrik indirim maddelerini uygulayarak ‘kasten öldürme’ suçundan 12 yıl, ‘kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 ay ve ‘silahla tehdit’ suçundan ise 2 yıl olmak üzere 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi.


Kararın ardından ceza indirimine öfkelenen maktul yakınları mahkeme heyetine ve sanık avukatı Emre Ayan’a tepki gösterdi. Av. Ayan, polis koruması ile salondan çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:42
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