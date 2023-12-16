Çin, yeniden kullanılabilir füzeler üretmeye hazırlanıyor

Aslında yeniden kullanılabilir füzeler, uzay endüstrisi açısından devrim niteliğine sahip. Füzelerin ilk katları her fırlatmadan sonra atılmayıp toplanarak yeniden kullanılıyor. Çin, uzay uçuşlarının maliyetini tek kullanımlık füzelere kıyasla büyük ölçüde azaltan bu sistemi uygulama yolunda yoğun çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede iSpace, metan ve sıvı oksijenle çalışan yeniden kullanılabilir Hyperbola-2Y denen ilk katı teste tabi tuttu. Bu bölüm, 343,12 metre yüksekliğe çıktı ve belirlenen noktaya 0,295 metrelik bir sapmayla inmeden önce 50 metre kat etti. Bu önemli başarı bir ay önce yapılan ve yine başarılı olan 178 metre yüksekliğe çıkış testini izleyen ikinci test oldu.

iSpace şirketi karadaki testlerini tamamladıktan sonra gelecek yıl denizde de benzer bir denemeyi gerçekleştirmeyi öngörüyor. Bütün bu testler sonucunda elde edilecek veriler, 2025 yılında ilk kez dünya çevresinde yörüngeye yerleştirilecek uçuşun yeniden kullanılabilir fırlatıcı füzesi Hyperbola-3 için kullanılacak. Hyperbola-3, dünyanın çevresinde alçak yörüngeye oturulacak 13,4 tonluk yükü kaldırabilecek güçte olacak.

Fırlatılmayı takiben ilk katın toparlanıp yeniden kullanımının gösterimi ise 2026 yılı için öngörülüyor. Öte yandan, Hyperbola-3’ün 2030 yılına değin yirmi beş kadar atışının yapılması da, iSpace'in iddialı hedefleri arasında. (CGTN TÜRK)