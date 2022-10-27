Çin tiyatroyu yeniden başlattı! Kampüslerde koronavirüs karantinası!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüse ilişkin ülkeden yeni bir açıklama geldi. Fucou Eğitim Dairesi Direktörü You Şin, eyaletteki kampüslerde karantina uygulamasına başladıklarını duyurdu.
Yeniakit.com.tr
Koronavirüsü dünyanın başına bela edip, "sıfır vaka" stratejisi uyguladığını iddia eden Çin'in Fucien eyaletinde vaka sayılarının patladığı açıklandı.
Eyaletin merkezi Fucou'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle üniversitelerin karantinaya alındığı bildirildi. Alınan kararla kampüslerde yaşayan öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin dışarıya çıkamayacağı, kampüs dışında yaşayanların ise girişlerinin yasaklanacağını belirtildi.
Okullar tatil edildi
Eyaletteki 36 üniversite ve yüksekokul kampüsüne giriş çıkışlar yasaklanırken, 9 ilçedeki okullar ise hafta sonuna kadar tatil edildi.
Fucou Eğitim Dairesi Direktörü You Şin yaptığı açıklamada, kampüslerde yaşayan öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin dışarıya çıkamayacağını, kampüs dışında yaşayanların ise girişlerinin yasaklanacağını söyledi.
Fucou'da dün hastalık belirtisi göstermeyen 58 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı ise 128'e yükseldi.